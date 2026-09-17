Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η αδυναμία του ΙΣΑ για ελέγχους στα ιατρεία και η διάλυση των «Ράμπο της Υγείας»

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μετά την πλασμαφαίρεση στην μοιραία κλινική του Κολωνακίου. Αν και οι 2 γιατροί κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί το καθεστώς λειτουργίας του συγκεκριμένου χώρου, τα πορίσματα των ελεγκτικών μηχανισμών σε προηγούμενες αυτοψίες και το αν τα επίμαχα μηχανήματα είχαν ή δεν είχαν δηλωθεί στον ΙΣΑ.

Η τραγική κατάληξη του Γιώργου Μαζωνάκη φαίνεται να δείχνει πώς δεν ήταν απλώς μια μεμονωμένη ιατρική αστοχία, αλλά το τραγικό αποτέλεσμα ενός συστήματος, που δεν διαθέτει δικλείδες ασφάλειας για τη δημόσια υγεία. Πίσω από τις πολυτελείς βιτρίνες ιατρείων και την «γκρίζα» -ή από στόμα σε στόμα- διαφήμιση, που υπόσχεται αιώνια νεότητα και ευζωία, κρύβεται ένα δαιδαλώδες τοπίο, στο οποίο η απουσία κρατικής εποπτείας, επιτρέπει σε επιδέξιους καιροσκόπους να θησαυρίζουν παίζουντας «ρωσική ρουλέτα» με τις ζωές των ανθρώπων.

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Ο αδόκητος θάνατος του αγαπημένου καλλιτέχνη, λειτούργησε ως θρυαλλίδα εξελίξεων, με τη δικαιοσύνη να αναλαμβάνει τα ηνία και την νομική και ηθική ευθύνη να αποδώσει δικαιοσύνη, ρίχνοντας άπλετο φως στο σκοτάδι μιας πραγματικά απίστευτης ιστορίας, που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Οι κραυγαλέες θεσμικές παραλείψεις προκάλεσαν την άμεση παρέμβαση του Εισαγγελέα, ο οποίος διέταξε έρευνα, ώστε να ονοματιστούν και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι αυτής της τραγωδίας.

Ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να ερευνηθεί εξονυχιστικά εάν -στο πλαίσιο καταγγελιών ή αυτεπαγγέλτως- ο Ιατρικός Σύλλογος και οι λοιποί αρμόδιοι φορείς -μεταξύ αυτών και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) πραγματοποίησαν ελέγχους νομιμότητας στα κέντρα που θησαυρίζουν εφαρμόζοντας τις λεγόμενες «σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες».

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Η έρευνα θα φτάσει στη διερεύνηση και το άνοιγμα φακέλων, σε βάθος πενταετίας.

Στο στόχαστρο της εισαγγελικής αρχής αναμένεται να μπουν:

Ιδιωτικά κέντρα και ιατρεία που διαφημίζουν επιθετικά στα social media και διενεργούν παράνομες, εν πολλοίς αντιεπιστημονικές, θεραπείες, αποκομίζοντας τεράστια οικονομικά οφέλη.

στα social media και διενεργούν παράνομες, εν πολλοίς αντιεπιστημονικές, θεραπείες, αποκομίζοντας τεράστια οικονομικά οφέλη. Δεκάδες νέες καταγγελίες που έχουν αρχίσει να βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, από πολίτες που εξαπατήθηκαν και έθεσαν την υγεία τους σε κίνδυνο στο ιατρείο της Καρνεάδου ή και σε άλλα.

που έχουν αρχίσει να βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, από πολίτες που εξαπατήθηκαν και έθεσαν την υγεία τους σε κίνδυνο στο ιατρείο της Καρνεάδου ή και σε άλλα. Οι φάκελοι αδειοδότησης συγκεκριμένων ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για σκοπούς εντελώς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους έλαβαν έγκριση, ή σε ακατάλληλους χώρους, από ακατάλληλους επαγγελματίες υγείας.

Η διάλυση των «Ράμπο της Υγείας»

Οι ευθύνες ακόμη δεν έχουν αποδοθεί. Ωστόσο, κάτι το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί είναι η αποδόμηση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Από το 2001 έως και το 2019, το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), γνωστοί τότε ως «Ράμπο της Υγείας» -ένα σώμα εξειδικευμένων επιθεωρητών που είχε καθαρά υγειονομικό προσανατολισμό, είχε σημειώσει σημαντικές επιτυχίες απέναντι στην εξάρθρωση κυκλωμάτων απατεώνων στον χώρο, κάνοντας εφόδους σε ιατρεία, κλινικές και νοσοκομεία, ελέγχοντας ιατρικά πρωτόκολλα και άδειες.

Τον Αύγουστο του 2019, με την ίδρυση του Επιτελικού Κράτους, το ΣΕΥΥΠ καταργήθηκε ως αυτόνομος φορέας και απορρήφθηκε από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ).

Η μετάβαση αυτή θα μπορούσε να φέρει μια θετική εξέλιξη στον χώρο. Ωστόσο, ο προσανατολισμός της ΕΑΔ ήταν κυρίως οικονομικός, με αποτέλεσμα 100 έμπειροι επιθεωρητές υγείας να διαφωνήσουν και να ζητήσουν μετάταξη. Ωστόσο, η αποψίλωση του ΣΕΥΥΠ άφησε ανεξέλεγκτο έναν ολόκληρο χώρο.

Η ομολογία Φουστάνου για την αδυναμία του ΙΣΑ να διενεργεί ελέγχους

Την επιτακτική ανάγκη επαναφοράς του ΣΕΥΥΠ υπογραμμίζει πλέον ανοιχτά και ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΙΣΑ, Ανδρέας Φουστάνος, ο οποίος με δηλώσεις του παραδέχθηκε -ομολογουμένως εκ των υστέρων- την πλήρη αδυναμία του Συλλόγου να υποκαταστήσει τους κρατικούς ελεγκτές:

«Πρέπει να επανασυσταθεί το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας; Για μένα, ναι. Ο Ιατρικός Σύλλογος πρέπει να απαλλαγεί από τους ελέγχους. Δηλαδή δεν μπορεί ο Ιατρικός Σύλλογος να πηγαίνει να ελέγχει. Δεν έχει ούτε τους μηχανισμούς, ούτε το ανάλογο προσωπικό, ούτε την τεχνογνωσία. Ούτε και εξουσία αστυνόμευσης… Δεν κατεβάζει διακόπτη. Η Πολιτεία έχει το αυτόν τον ρόλο», τόνισε.

Η «νάρκη» στην προσπάθεια Γεωργιάδη να επαναφέρει το ΣΕΥΥΠ και η πολιτική ασυνεννοησία

Το κενό, ωστόσο, ήταν σε όλους γνωστό. Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αντιλαμβανόμενος προφανώς τον κίνδυνο για τη δημόσια Υγεία και το ελεγκτικό κενό, επιχείρησε το καλοκαίρι του 2025 να επανιδρύσει ουσιαστικά το ΣΕΥΥΠ.

Τότε ήταν που κατέθεσε νομοθέτημα για να πάρει τους ελεγκτές υγείας ξανά υπό τον έλεγχό του Υπουργείου Υγείας, και να τους μετατρέψει και πάλι σε αυτόνομο Σώμα.

Δείτε τον σχετικό νόμο που κατατέθηκε στη Βουλή, αλλά δεν ψηφίστηκε ποτέ: