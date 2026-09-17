Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η αδυναμία του ΙΣΑ για ελέγχους στα ιατρεία και η διάλυση των «Ράμπο της Υγείας»

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μετά την πλασμαφαίρεση στην μοιραία κλινική του Κολωνακίου. Αν και οι 2 γιατροί κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί το καθεστώς λειτουργίας του συγκεκριμένου χώρου, τα πορίσματα των ελεγκτικών μηχανισμών σε προηγούμενες αυτοψίες και το αν τα επίμαχα μηχανήματα είχαν ή δεν είχαν δηλωθεί στον ΙΣΑ.
Η τραγική κατάληξη του Γιώργου Μαζωνάκη φαίνεται να δείχνει πώς δεν ήταν απλώς μια μεμονωμένη ιατρική αστοχία, αλλά το τραγικό αποτέλεσμα ενός συστήματος, που δεν διαθέτει δικλείδες ασφάλειας για τη δημόσια υγεία. Πίσω από τις πολυτελείς βιτρίνες ιατρείων και την «γκρίζα» -ή από στόμα σε στόμα- διαφήμιση, που υπόσχεται αιώνια νεότητα και ευζωία, κρύβεται ένα δαιδαλώδες τοπίο, στο οποίο η απουσία κρατικής εποπτείας, επιτρέπει σε επιδέξιους καιροσκόπους να θησαυρίζουν παίζουντας «ρωσική ρουλέτα» με τις ζωές των ανθρώπων.
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Ο αδόκητος θάνατος του αγαπημένου καλλιτέχνη, λειτούργησε ως θρυαλλίδα εξελίξεων, με τη δικαιοσύνη να αναλαμβάνει τα ηνία και την νομική και ηθική ευθύνη να αποδώσει δικαιοσύνη, ρίχνοντας άπλετο φως στο σκοτάδι μιας πραγματικά απίστευτης ιστορίας, που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.
Οι κραυγαλέες θεσμικές παραλείψεις προκάλεσαν την άμεση παρέμβαση του Εισαγγελέα, ο οποίος διέταξε έρευνα, ώστε να ονοματιστούν και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι αυτής της τραγωδίας.
Ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να ερευνηθεί εξονυχιστικά εάν -στο πλαίσιο καταγγελιών ή αυτεπαγγέλτως- ο Ιατρικός Σύλλογος και οι λοιποί αρμόδιοι φορείς -μεταξύ αυτών και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) πραγματοποίησαν ελέγχους νομιμότητας στα κέντρα που θησαυρίζουν εφαρμόζοντας τις λεγόμενες «σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες».
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Η έρευνα θα φτάσει στη διερεύνηση και το άνοιγμα φακέλων, σε βάθος πενταετίας.
Στο στόχαστρο της εισαγγελικής αρχής αναμένεται να μπουν:
- Ιδιωτικά κέντρα και ιατρεία που διαφημίζουν επιθετικά στα social media και διενεργούν παράνομες, εν πολλοίς αντιεπιστημονικές, θεραπείες, αποκομίζοντας τεράστια οικονομικά οφέλη.
- Δεκάδες νέες καταγγελίες που έχουν αρχίσει να βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, από πολίτες που εξαπατήθηκαν και έθεσαν την υγεία τους σε κίνδυνο στο ιατρείο της Καρνεάδου ή και σε άλλα.
- Οι φάκελοι αδειοδότησης συγκεκριμένων ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για σκοπούς εντελώς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους έλαβαν έγκριση, ή σε ακατάλληλους χώρους, από ακατάλληλους επαγγελματίες υγείας.
Η διάλυση των «Ράμπο της Υγείας»
Οι ευθύνες ακόμη δεν έχουν αποδοθεί. Ωστόσο, κάτι το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί είναι η αποδόμηση των ελεγκτικών μηχανισμών.
Από το 2001 έως και το 2019, το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), γνωστοί τότε ως «Ράμπο της Υγείας» -ένα σώμα εξειδικευμένων επιθεωρητών που είχε καθαρά υγειονομικό προσανατολισμό, είχε σημειώσει σημαντικές επιτυχίες απέναντι στην εξάρθρωση κυκλωμάτων απατεώνων στον χώρο, κάνοντας εφόδους σε ιατρεία, κλινικές και νοσοκομεία, ελέγχοντας ιατρικά πρωτόκολλα και άδειες.
Τον Αύγουστο του 2019, με την ίδρυση του Επιτελικού Κράτους, το ΣΕΥΥΠ καταργήθηκε ως αυτόνομος φορέας και απορρήφθηκε από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ).
Η μετάβαση αυτή θα μπορούσε να φέρει μια θετική εξέλιξη στον χώρο. Ωστόσο, ο προσανατολισμός της ΕΑΔ ήταν κυρίως οικονομικός, με αποτέλεσμα 100 έμπειροι επιθεωρητές υγείας να διαφωνήσουν και να ζητήσουν μετάταξη. Ωστόσο, η αποψίλωση του ΣΕΥΥΠ άφησε ανεξέλεγκτο έναν ολόκληρο χώρο.
Η ομολογία Φουστάνου για την αδυναμία του ΙΣΑ να διενεργεί ελέγχους
Την επιτακτική ανάγκη επαναφοράς του ΣΕΥΥΠ υπογραμμίζει πλέον ανοιχτά και ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΙΣΑ, Ανδρέας Φουστάνος, ο οποίος με δηλώσεις του παραδέχθηκε -ομολογουμένως εκ των υστέρων- την πλήρη αδυναμία του Συλλόγου να υποκαταστήσει τους κρατικούς ελεγκτές:
«Πρέπει να επανασυσταθεί το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας; Για μένα, ναι. Ο Ιατρικός Σύλλογος πρέπει να απαλλαγεί από τους ελέγχους. Δηλαδή δεν μπορεί ο Ιατρικός Σύλλογος να πηγαίνει να ελέγχει. Δεν έχει ούτε τους μηχανισμούς, ούτε το ανάλογο προσωπικό, ούτε την τεχνογνωσία. Ούτε και εξουσία αστυνόμευσης… Δεν κατεβάζει διακόπτη. Η Πολιτεία έχει το αυτόν τον ρόλο», τόνισε.
Η «νάρκη» στην προσπάθεια Γεωργιάδη να επαναφέρει το ΣΕΥΥΠ και η πολιτική ασυνεννοησία
Το κενό, ωστόσο, ήταν σε όλους γνωστό. Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αντιλαμβανόμενος προφανώς τον κίνδυνο για τη δημόσια Υγεία και το ελεγκτικό κενό, επιχείρησε το καλοκαίρι του 2025 να επανιδρύσει ουσιαστικά το ΣΕΥΥΠ.
Τότε ήταν που κατέθεσε νομοθέτημα για να πάρει τους ελεγκτές υγείας ξανά υπό τον έλεγχό του Υπουργείου Υγείας, και να τους μετατρέψει και πάλι σε αυτόνομο Σώμα.
Δείτε τον σχετικό νόμο που κατατέθηκε στη Βουλή, αλλά δεν ψηφίστηκε ποτέ:
Η προσπάθεια αυτή βρήκε σε «τοίχο».
Ο Άδωνις Γεωργιάδης αντιμετώπισε σφοδρή εσωκομματική κριτική για «προσπάθεια κατάργησης του επιτελικού κράτους», ενώ η αντιπολίτευση έκανε λόγο για φωτογραφικό νόμο. Υπό το βάρος των πιέσεων, ο νόμος δεν ψηφίστηκε ποτέ. Το σύστημα αφέθηκε και πάλι στον «αυτόματο πιλότο».
Το νομοθετικό «τρικ» της ασυδοσίας
Μέσα σε αυτό το χάος, είναι τουλάχιστον υποκριτικό να υποστηρίζουμε ότι ο ΙΣΑ είναι ο μοναδικός υπαίτιος.
Διαθέτοντας έναν ισχνό, υποστελεχωμένο και μη εξειδικευμένο μηχανισμό, είναι αδύνατον να ελέγξει τα περίπου 15.000 ιδιωτικά ιατρεία και πολυιατρεία που λειτουργούν μόνο εντός της Αττικής.
Πολύ περισσότερο δε, όταν η ίδια η νομοθεσία επιτρέπει σε ιδιώτες επιχειρηματίες να στήνουν ιατρικές εταιρείες που λειτουργούν εκτός της δικαιοδοσίας των Ιατρικών Συλλόγων.
Ο κ. Φουστάνος είναι αποκαλυπτικός για το νομικό «τρικ» που ευνοεί την ασυδοσία:
«Στην ιατρική αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες, τις οποίες -καλώς ή κακώς- δόθηκε η δυνατότητα σε ιδιώτες να ανοίγουν και να προσλαμβάνουν γιατρούς να λειτουργούν εκεί μέσα. Ξέρετε όμως ότι η εταιρεία αυτή δεν εμπίπτει στον Ιατρικό Σύλλογο. Μόνο οι γιατροί που δουλεύουν μέσα. Άρα, δεν μπορούμε να επέμβουμε όταν διαφημίζονται σαν εταιρεία», ανέφερε αποκαλύπτοντας μία ακόμη πτυχή του προβλήματος.
Η περίπτωση του ιατρείου στο Κολωνάκι, είναι χαρακτηριστική της ανεπάρκειας του ΙΣΑ να διενεργήσει επαρκείς ελέγχους.
Σύμφωνα με πληροφορίες του iatropedia.gr, η άδεια για το μηχάνημα «πλασμαφαίρεσης» που επικαλείται η προφυλακισμένη γιατρός ότι είχε λάβει από τον ΙΣΑ, δεν ήταν άδεια για πλασμαφαίρεση, αλλά έγκριση λειτουργίας ενός μηχανήματος οζονοθεραπείας.
Οι δύο γιατροί είχαν τον τρόπο να εξαφανίζουν τα μηχανήματα, να παρακάμπτουν τους ελέγχους και να εξαπατούν έναν μηχανισμό που αποδείχθηκε τραγικά ανεπαρκής, δυστυχώς, με τίμημα την ζωή ενός αθώου ανθρώπου.
Η ρωσική ρουλέτα της «αντιγήρανσης»
Το Κολωνάκι δεν είναι η μόνη περιοχή, στην οποία επικρατεί ασυδοσία. Δεκάδες κέντρα ανά την Ελλάδα θησαυρίζουν, προωθώντας ιατρικές πράξεις που εφαρμόζονται ανεξέλεγκτα:
- Πλασμαφαίρεση (χωρίς ιατρική ένδειξη): Μια βαριά ιατρική πράξη για σοβαρά αυτοάνοσα, πλασάρεται ως θεραπεία «αποτοξίνωσης και λάμψης», εκτελούμενη σε χώρους χωρίς μονάδες ανάνηψης.
- Οζονοθεραπεία (Ozone Therapy): Όπως σημείωσε ο πρόεδρος του Πειθαρχικού του ΙΣΑ, κ. Φουστάνος, πρόκειται για μια πρακτική που διαφημίζεται καταχρηστικά εδώ και 30 χρόνια, τη στιγμή που η έγχυση όζοντος στο αίμα σε μη αποστειρωμένο περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρες εμβολές.
- Θεραπείες Βλαστοκυττάρων (Stem Cells): Προσφέρονται ως πανάκεια για την αντιγήρανση, παρά το γεγονός ότι οι εγκρίσεις τους παγκοσμίως αφορούν πολύ συγκεκριμένες ορθοπεδικές ή αιματολογικές παθήσεις.
- Κοκτέιλ ενδοφλέβιας ενυδάτωσης (IV Drips): Ασθενείς λαμβάνουν ορούς βιταμινών χωρίς εξετάσεις αίματος, με κίνδυνο οξείας νεφρικής ή ηπατικής ανεπάρκειας και θανατηφόρου αλλεργικού σοκ.
Οι νέες εξαγγελίες: ΟΔΙΠΥ σε νέο ρόλο και το ηλεκτρονικό «τσεκάρισμα» των Ιατρείων
Υπό το βάρος των τελευταίων εξελίξεων, ο Άδωνις Γεωργιάδης προανήγγειλε άμεσες νομοθετικές παρεμβάσεις, περνώντας το μεγαλύτερο μέρος του ελέγχου των ιατρείων της πρωτοβάθμιας στον ΟΔΙΠΥ (Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία).
Την ίδια στιγμή, ωστόσο, απέκλεισε κατηγορηματικά την επανίδρυση του ΣΕΥΥΠ, βάζοντας οριστικό «ταφόπλακα» στην επιστροφή των «Ράμπο» της Υγείας.
Πώς όμως θα γίνονται οι έλεγχοι; Ο υπουργός δεν μίλησε για δραστική στελέχωση του ΟΔΙΠΥ. Επιπλέον, ο ΟΔΙΠΥ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) και βάσει του ιδρυτικού του νόμου έχει συμβουλευτικό, αξιολογικό και όχι τιμωρητικό/ελεγκτικό χαρακτήρα.
Πώς θα παίξει τον ρόλο του αυστηρού ελεγκτή ένας φορέας σχεδιασμένος για να προσφέρει συμβουλές ποιότητας στα νοσοκομεία;
Σε θετική κατεύθυνση, ωστόσο, κινείται η δημιουργία του application, μέσω του οποίου οι πολίτες θα σκανάρουν το barcode του ιατρείου που επισκέπτονται, για να διαπιστώνουν ποιες υπηρεσίες νομιμοποιείται να εκτελεί ο γιατρός βάσει της άδειάς του.
Είναι όμως αυτό αρκετό; Η προστασία της δημόσιας υγείας δεν μπορεί να αφεθεί μόνο στην «ατομική ευθύνη» του ασθενούς.
Αν η Πολιτεία δεν χτίσει από την αρχή έναν αμιγώς υγειονομικό ελεγκτικό μηχανισμό με αστυνομικές αρμοδιότητες, οι «μαϊμού» θεραπείες θα συνεχίσουν να θερίζουν αθώους.
Κείμενο από iatropedia.gr