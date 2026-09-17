Καιρός σήμερα: Τοπικές βροχές και θερμοκρασίες έως 30 βαθμούς Κελσίου

Ηλιοφάνεια επιφυλάσσει ο καιρός σήμερα Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με την πρόγνωση του Meteo, στις περισσότερες περιοχές της χώρα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Meteo για τον καιρό σήμερα Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, οι βροχές θα επιμείνουν στην Κρήτη και στα νησιά του Νότιου και Ανατολικού Αιγαίου. Ισχυροί τοπικά άνεμοι αναμένονται στο Αιγαίο, ενώ μικρή αύξηση θα σημειώσει η θερμοκρασία.

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Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026, ηλιοφάνεια αναμένεται στα περισσότερα τμήματα της ηπειρωτικής χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά κατά τις απογευματινές ώρες.

Βροχές και κατά τόπους καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις μεταμεσονύχτιες ώρες της Τετάρτης στην Κρήτη και γρήγορα θα επεκταθούν στα Δωδεκάνησα, σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (Σάμος, Ικαρία) και ενδεχομένως και σε νησιά των Νότιων Κυκλάδων.

Πιθανότητα για τοπικές βροχές εμφανίζεται και στα Επτάνησα. Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν κατά τις βραδινές ώρες.

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Η μεταφορά ερημικής σκόνης στην ατμόσφαιρας αναμένεται να συνεχιστεί στην Κρήτη, στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 30, στην Ήπειρο από 11 έως 29 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 10 έως 31 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 11 έως 30, στην Πελοπόννησο από 10 έως 29 βαθμούς, στην Κρήτη από 12 έως 27, στα Επτάνησα από 15 έως 29, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 17 έως 26 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες- βορειοανατολικές διευθύνσεις 4-5 μποφόρ, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε βόρειους- βορειοδυτικούς.

Στο Ιόνιο θα πνέουν κυρίως από δυτικές-βορειοδυτικές διευθύνσεις εντάσεων 2-3 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αίθριος αναμένεται ο καιρός κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ κυρίως από νότιες διευθύνσεις κατά τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 30 βαθμούς.