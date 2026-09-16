Ελλάδα

Αυξάνονται τα κόμιστρα στα ταξί: Στα 50 ευρώ η διαδρομή αεροδρόμιο – Αθήνα, δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα

«Δικαίωση μιας επίμονης διεκδίκησης», αναφέρει μεταξύ άλλων το ΣΑΤΑ σε ανακοίνωσή του
Ταξί
Photo / Eurokinissi
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Αλλαγές έρχονται στα κόμιστρα των ταξί, με νέες τιμές σε συγκεκριμένες διαδρομές και αυξημένη χρέωση για την ώρα αναμονής. Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) δημοσίευσε διορθωμένη ανακοίνωση με τις νέες χρεώσεις, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ.

Νέα διορθωμένη ανακοίνωση για τη νέα τιμολόγηση στις υπηρεσίες Ταξί ανήρτησε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) στο Facebook, αναφέροντας τις αλλαγές στις χρεώσεις.

Η νέα τιμολόγηση στις υπηρεσίες, αποτελεί αποτέλεσμα της συζήτησης του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τους εκπροσώπους του κλάδου, θα ισχύσει αμέσως μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ και θα προβλέπει :

  • Η σταθερή τιμή της διαδρομής από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ
  • Η αντίστοιχη τιμή κατά τη νυχτερινή περίοδο, από 00:00 έως 05:00 διαμορφώνεται στα 65 ευρώ

Για τη Θεσσαλονίκη η σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο διαμορφώνεται στα 28 ευρώ από 25 ευρώ και για την νυχτερινή περίοδο από 35 ευρώ που ισχύει σήμερα θα πάει 38 ευρώ.

Η χρέωση για χρόνο αναμονής αυξάνεται στα 20 ευρώ ανά ώρα από 15 ευρώ που ισχύει σήμερα. Η νέα τιμολόγηση, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), έρχεται «μετά από την επίμονη πίεση και την τεκμηριωμένη εισήγηση του για ανάγκη προσαρμογής των κομίστρων στα σημερινά οικονομικά δεδομένα και στο πραγματικό κόστος λειτουργίας των ταξί.».

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την αναπροσαρμογή του τιμοκαταλόγου των υπηρεσιών ταξί και κάνει λόγο «για ένα σημαντικό βήμα για τη βιωσιμότητα του επαγγελματία ταξί.».

Και επισημαίνει: «Η αναπροσαρμογή των τιμών αποτελεί ένα αναγκαίο βήμα για την οικονομική βιωσιμότητα του επαγγελματία αυτοκινητιστή ταξί καθώς το λειτουργικό κόστος του κλάδου έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Το ταξί αποτελεί βασικό κρίκο της αστικής και τουριστικής μετακίνησης και ο επαγγελματίας οδηγός καλείται καθημερινά να ανταποκριθεί σε αυξημένα κόστη καυσίμων, συντήρησης, ασφάλισης, φορολογίας και γενικότερα λειτουργίας του οχήματος.»

Παράλληλα «θεωρεί πως η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί αναγνώριση της πραγματικότητας που βιώνει καθημερινά ο επαγγελματίας του κλάδου».

Τέλος, δηλώνει πως «η αναπροσαρμογή, πάντως, δεν σημαίνει ότι κλείνει ο κύκλος των διεκδικήσεων» διαμηνύοντας ότι θα συνεχίσει να πιέζει για ένα σύγχρονο, βιώσιμο, ανταγωνιστικό πλαίσιο λειτουργίας του κλάδου στην Αττική.

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