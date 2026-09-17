Τροχαίο στην Ποσειδώνος: Νεκροί οι 3 επιβαίνοντες του αυτοκινήτου που ανετράπη – Σε κρίσιμη κατάσταση οι 2 τραυματίες

Την πιο τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (17.09.2026) στην Ποσειδώνος καθώς οι 3 από τους 5 τραυματίες, εν τέλει υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 02:00 τα ξημερώματα, στην συμβολή των οδών Ποσειδώνος με Καλυψούς στο ύψος της Γλυφάδας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του ΙΧ με αποτέλεσμα αυτό να καρφωθεί σε μάντρα ξενοδοχείου και να ανατραπεί.

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Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή. Το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τουλάχιστον 2 επιβατών.

Όπως δείχνει η έρευνα, θύματα του τροχαίου είναι 3 άτομα. Δύο από αυτά ηλικίας 23 και 20 χρόνων.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο και παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο Ασκληπιείο της Βούλας.

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Οι γιατροί έδωσαν αγώνα για να τους επαναφέρουν αλλά εν τέλει δεν κατέστη δυνατό.

Οι 3 επιβαίνοντες υπέκυψαν στα τραύματά τους ενώ οι 2 νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Οι τραυματίες είναι ηλικίας 18 χρόνων ενώ ο ένας από αυτούς νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Υπάρχουν πληροφορίες πως η παρέα των 5 ατόμων έκανε live στο TikTok τη στιγμή του τροχαίου.

Συντρίμμια εκτοξεύτηκαν 30 μέτρα μακριά

​Η πρόσκρουση ήταν τόσο βίαιη που το αυτοκίνητο κυριολεκτικά διαλύθηκε, ενώ συντρίμμια σκορπίστηκαν σε ακτίνα τουλάχιστον 30 μέτρων γύρω από το σημείο.

Σύμφωνα με την κατάθεση που έλαβαν οι αστυνομικοί, λίγα μόλις δευτερόλεπτα προτού το αυτοκίνητο βγει εκτός ελέγχου και σαρώσει το σημείο, ακριβώς εκεί στεκόταν μια κοπέλα η οποία περίμενε ταξί.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποίησε 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα, καθώς και ειδικό διασωστικό όχημα.

«Έτρεχαν με ιλιγγιώδη ταχύτητα»

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός μίλησε στο newsit.gr για τις συνθήκες του τροχαίου αλλά και την κατάσταση υγείας των τραυματιών.

Τόνισε πως το αυτοκίνητο έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και νεκροί μεταφέρθηκαν τα 2 από τα 3 θύματα. Ο τρίτος νεκρός υπέκυψε στα τραύματά του κατά τη διάρκεια του χειρουργείου καθώς υπέστη συνεχόμενες ανακοπές.

«Στο Ασκληπιείο της Βούλας χθες το βράδυ, 5 άτομα επέβαιναν σε ένα αυτοκίνητο, έτρεχαν με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έπεσαν πάνω σε κιγκλιδώματα και μετά σε μάντρα. Ήταν σφοδρή σύγκρουση. Οι γιατροί στο νοσοκομείο έκαναν ό,τι μπορούσαν. Οι δύο ήταν νεκροί. Ο ένας πήγε στο χειρουργείο σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Δεν τα κατάφερε. Έπαθε ανακοπές συνεχόμενες και κατέληξε. Οι δύο τραυματίες διασωληνώθηκαν και μεταφέρθηκαν στη Νίκαια. Ο ένας βρίσκεται στη ΜΕΘ και ο άλλος σε σοβαρή κατάσταση εκτός ΜΕΘ», ανέφερε συγκεκριμένα.