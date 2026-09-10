Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Το μηχάνημα πλασταφαίρεσης ήταν σε λειτουργία όταν μπήκαν οι διασώστες – Η κλινική δεν είχε απινιδωτή

Απάντηση στα αίτια του ξαφνικού θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ψάχνουν οι αρχές, ένα 24ωρο αφού ο αγαπητός τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο «Ελπίς» βυθίζοντας στο πένθος μια ολόκληρη χώρα. Το Live News, και η Χριστίνα Κοραή, αποκάλυψαν ένα νέο σημαντικό στοιχείο για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε ο τραγουδιστής αφού έχασε τις αισθήσεις του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, είχε επισκεφτεί κλινική πλασταφαίρεσης το μεσημέρι της Τετάρτης (09.09.2026), όπου υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο «Ελπίς» όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σημαντικό ερώτημα αποτελούσε το αν ο τραγουδιστής είχε ξεκινήσει την διαδικασία της θεραπείας στο ιατρείο.

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Σύμφωνα με την Χριστίνα Κοραή, την ώρα που έγινε η σύνδεση του ερμηνευτή με τον καθετήρα, τότε παρουσιάστηκε το μοιραίο πρόβλημα.

Η ίδια υποστήριξε ότι οι διασώστες του ΕΚΑΒ όταν μπήκαν μέσα στο ιατρείο, οι διασώστες του ΕΚΑΒ, είδαν ότι το μηχάνημα της πλασταφαίρεσης ήταν σε λειτουργία. Έτσι, ανοίγει ένας νέος φάκελος ερευνών προκειμένου να διαλευκανθεί το αν ο τραγουδιστής κατέληξε πριν ξεκινήσει την διαδικασία της θεραπείας ή κατά τη διάρκεια αυτής.

«Δεν είναι απλή λεπτομέρεια. Από νομικής άποψης, έτσι για να το πούμε απλά, άλλο είναι να πάθει ανακοπή πριν αρχίσει το μηχάνημα και άλλο κατά τη διάρκεια αυτής της υποτιθέμενης θεραπείας. Αν σου πεθάνει ο ασθενής στα χέρια μέσα στο ιατρείο, σημαίνει ότι κάτι δεν έχεις προλάβει. Αυτό θα καταθέσουν, οι διασώστες που θα κληθούν, γιατί πλέον ξεκινάει μια σειρά ανακριτικών διαδικασιών», είπε η Χριστίνα Κοραή στο Live News.

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Η κλινική δεν είχε απινιδωτή ούτε άδεια για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης

Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν για την μοιραία κλινική Stem Cell που επισκέφτηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στο Live News, έκανε σημαντικές αποκαλύψεις τόσο για το ιατρείο όσο και για τους δύο γιατρούς που εργάζονταν σε αυτό.

Η Ματίνα Παγώνη, μιλώντας για την Ιωάννα Γάκα, την γιατρό που ανέλαβε την θεραπεία του τραγουδιστή, τόνισε πως πρόκειται για μια γιατρό η οποία δεν έχει ειδίκευση. «Δεν γίνεται ένας γιατρός χωρίς ειδίκευση, σε έναν ασθενή που της λέει ότι δεν αισθάνεται καλά, να του βγάζει διάγνωση και να του προτείνει θεραπεία. Θα έπρεπε να τον παραπέμψει σε ειδικευμένο γιατρό και να τον μεταφέρει με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο», είπε αρχικά.

«Η πλασμαφαίρεση γίνεται σε νοσοκομεία. Δεν γίνεται σε ιατρείο», τόνισε η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, επισημαίνοντας παράλληλα ότι απαιτούνται εξειδικευμένοι και πιστοποιημένοι επαγγελματίες υγείας για τη διενέργειά της. Επίσης, αποκάλυψε ότι στην συγκεκριμένη κλινική δεν υπήρχαν απινιδωτές, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από την επιτροπή που πραγματοποίησε τον έλεγχο, σημειώνοντας ωστόσο ότι θα προχωρήσει και σε διασταύρωση της συγκεκριμένης πληροφορίας.

«Μία συνάδελφος η οποία τη μία λέει ότι είναι γυναικολόγος, την άλλη λέει ότι έχει κάνει ολιστική ιατρική, την άλλη μας δείχνει κάποιες εξειδικεύσεις που ούτε τις γνωρίζουμε. Κινέζικα είναι αυτά για εμάς γιατί δεν υπάρχουν. Θέλω να πω ότι στον Ιατρικό Σύλλογο που όφειλε να καταθέσει τα χαρτιά της και τις εξειδικεύσεις της και τις ειδικεύσεις της δεν υπάρχουν. Άρα είναι χωρίς ειδικότητα. Υποδέχεται ασθενή σε τέτοια σοβαρή κατάσταση. Τον βάζει να κάνει ιατρική πράξη που γίνεται σε νοσοκομεία και το τονίζω. Η πλασμαφαίρεση γίνεται σε νοσοκομεία. Στην Αθήνα είναι πέντε νοσοκομεία που κάνουν πλασμαφαίρεση», ανέφερε η Ματίνα Παγώνη.

Μάριος Θεμιστοκλέους: «Και να δήλωνε τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης δεν θα έπαιρνε άδεια»

Την ίδια ώρα, σαφείς απαντήσεις για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ιδιωτικών ιατρείων και τη διενέργεια ιατρικών πράξεων έδωσε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους. Όπως εξήγησε, ένα ιδιωτικό ιατρείο πρέπει να πληροί συγκεκριμένες και αυστηρές προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον νόμο και ελέγχονται από επιτροπή του οικείου Ιατρικού Συλλόγου.

Μάλιστα, καταγράφεται και εγκρίνεται ο εξοπλισμός που υπάρχει στον χώρο, ενώ, όπως τόνισε ο Μάριος Θεμιστοκλέους, ακόμη και η προσθήκη ενός νέου μηχανήματος απαιτεί εκ νέου έγκριση.

«Ο γιατρός δεν μπορεί να βάλει ό,τι θέλει στο ιατρείο. Δεν μπορεί να χρησιμοποιεί όποιο μηχάνημα θέλει. Ακόμη και αν έχει νόμιμη άδεια ιατρείου και προσθέσει ένα μηχάνημα μετά, είναι υποχρεωμένος να πάει στον Ιατρικό Σύλλογο να πει ότι εγώ έχω αυτό το μηχάνημα και να ξαναπάρει έγκριση για τη χρήση του. Και να δήλωνε το μηχάνημα της πλάσμαφαίρεσης δεν θα λαμβάνει άδεια. Η πλάσμαφαίρεση είναι μια εξειδικευμένη κλινική πρακτική, και γίνεται σε μεγάλα νοσοκομεία, και σε κάποιες περιπτώσεις σε μονάδες τεχνητού νεφρού. Θέλει προσωπικό, το οποίο είναι εκπαιδευμένο στη χρήση, στη λειτουργία και στη δυνατότητα να αντιμετωπίσει επιπλοκή», ξεκαθάρισε ο υφυπουργός.

Παράλληλα, επισήμανε ότι ο νόμος είναι συγκεκριμένος και πως η διενέργεια τέτοιων πράξεων σε μη προβλεπόμενους χώρους αποτελεί παράνομη πράξη.