Νέες προκλήσεις από την Τουρκία στο Αιγαίο με drones και ένα ATR-72 στην «πρεμιέρα» της άσκησης «Medusa»

Drones και κατασκοπευτικά αεροσκάφη έβγαλε την Πέμπτη (10.09.2026) η Τουρκία στο Αιγαίο, παραβιάζοντας τον ελληνικό εναέριο χώρο. Την ίδια στιγμή, ξεκινούσε στην Κρήτη η άσκηση «MEDUSA 15-2026» με τη συμμετοχή δυνάμεων από Ελλάδα, Κύπρο και Αίγυπτο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, την Πέμπτη, τέσσερα drones και ένα αεροσκάφος ATR-72 της Τουρκίας έκαναν 8 παραβάσεις στο FIR Αθηνών και 9 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

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Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 10η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026

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ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 5 (1 ATR-72 και 4 UAV)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 5

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 8 (1 από το ATR-72 και 7 από τα UAV)

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 9 (7 από το ATR-72 και 2 από τα UAV)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : –

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

πηγή: OnAlert.gr