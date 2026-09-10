Ελλάδα

Νέες προκλήσεις από την Τουρκία στο Αιγαίο με drones και ένα ATR-72 στην «πρεμιέρα» της άσκησης «Medusa»

Τα τουρκικά drones και το ATR-72 αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές δυνάμεις
Τουρκικά drones
REUTERS / Φωτογραφία (αρχείου) Aziz Karimov
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Drones και κατασκοπευτικά αεροσκάφη έβγαλε την Πέμπτη (10.09.2026) η Τουρκία στο Αιγαίο, παραβιάζοντας τον ελληνικό εναέριο χώρο. Την ίδια στιγμή, ξεκινούσε στην Κρήτη η άσκηση «MEDUSA 15-2026» με τη συμμετοχή δυνάμεων από Ελλάδα, Κύπρο και Αίγυπτο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, την Πέμπτη, τέσσερα drones και ένα αεροσκάφος ATR-72 της Τουρκίας έκαναν 8 παραβάσεις στο FIR Αθηνών και 9 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 10η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : –

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 5 (1 ATR-72 και 4 UAV)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 5

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 8 (1 από το ATR-72 και 7 από τα UAV)

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 9 (7 από το ATR-72 και 2 από τα UAV)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : –

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

πηγή: OnAlert.gr

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