Σπείρα παρίστανε υπαλλήλους εταιρείας ρεύματος και έκλεβε σπίτια στη Φυλή – 250.000 ευρώ η λεία

Σε συλλήψεις δύο ατόμων προχώρησε η αστυνομία στη Φυλή, μεταξύ των οποίον ο ένας ανήλικος, στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που είχε διαπράξει δεκάδες κλοπές και απάτες σε Αττική και Περιφέρεια, με τη συνολική λεία να ξεπερνά τις 250.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο μέλη της οργάνωσης για απάτες και κλοπές, ηλικίας 18 και 16 ετών, κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής (04.09.2026) σε οικισμό Ρομά στη Φυλή, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη έξι άτομα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί.

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Όπως αναφέρει η αστυνομία, η εγκληματική ομάδα είχε συσταθεί και δραστηριοποιούνταν από τον Δεκέμβριο του 2025, με σκοπό την τέλεση διακεκριμένων κλοπών και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους. Τα μέλη της φέρεται να είχαν διαρκή δράση και ιεραρχική δομή, ενώ είχαν δημιουργήσει τρεις επιχειρησιακές ομάδες, καθεμία από τις οποίες αναλάμβανε διαφορετικό κομμάτι της εγκληματικής δραστηριότητας.

Για την προσέγγιση των θυμάτων χρησιμοποιούσαν μισθωμένο όχημα και παρίσταναν τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Με το πρόσχημα ότι υπήρχε διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος ή ακόμη και ραδιενέργειας, έπειθαν τα θύματά τους και στη συνέχεια τους αφαιρούσαν χρήματα και αντικείμενα αξίας.

Τα μέλη της οργάνωσης, σύμφωνα με την Αστυνομία, συνεργάζονταν σε όλα τα στάδια της δράσης τους, ενώ αρκετοί από τους εμπλεκόμενους συνδέονταν μεταξύ τους με συγγενικές ή φιλικές σχέσεις. Για να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό και την ταυτοποίησή τους, οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν πολλές «επιχειρησιακές» τηλεφωνικές συνδέσεις, τις οποίες άλλαζαν συστηματικά.

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Χαρακτηριστική είναι, σύμφωνα με την αστυνομία υπόθεση που σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 στον Ωρωπό. Τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να προσποιήθηκαν και τότε τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και, με αυτόν τον τρόπο, εξαπάτησαν ανήλικα άτομα, αφαιρώντας τιμαλφή και χρηματικό ποσό συνολικής αξίας 3.000 ευρώ.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν, μεταξύ άλλων:

κοσμήματα και ρολόγια,

δύο πλαστικές μάσκες μεταμφίεσης, οι οποίες ήταν επιμελώς κρυμμένες σε ψευδοροφή,

ρουχισμό που φέρεται να είχε χρησιμοποιηθεί κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων,

πλήθος κινητών τηλεφώνων

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού έχουν εξιχνιαστεί συνολικά 34 περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών και απατών στην Αττική και στην Περιφέρεια, ενώ η συνολική λεία της εγκληματικής οργάνωσης υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τα 250.000 ευρώ.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.