Ελλάδα

Η Εκκλησία της Ελλάδος ανακάλεσε την τιμητική διάκριση στον πρώην Καλαβρύτων Αμβρόσιο

Επικαλούμενη προσβλητικό περιεχόμενο πρόσφατης επιστολής του προς τα μέλη της νέας Συνοδικής Περιόδου
Ο Αμβρόσιος
Ο Αμβρόσιος / EUROKINISSI
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Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος ανακάλεσε την τιμητική διάκριση στον πρώην Καλαβρύτων Αμβρόσιο, επικαλούμενη προσβλητικό περιεχόμενο πρόσφατης επιστολής του προς τα μέλη της νέας Συνοδικής Περιόδου.

Η Εκκλησία της Ελλάδος ανακοίνωσε την ανάκληση της τιμητικής διάκρισης που είχε απονεμηθεί στον πρώην Μητροπολίτη Καλαβρύτων Αμβρόσιο. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος (ΔΙΣ) ολοκλήρωσε σήμερα τις εργασίες της 170ής Συνοδικής Περιόδου, υπό την προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου, λαμβάνοντας αποφάσεις για σημαντικά ζητήματα.

Στο πλαίσιο των αποφάσεων, η ΔΙΣ ανακοίνωσε ότι ανακαλεί την απόφαση της 26ης Αυγούστου σχετικά με την απονομή τιμής στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιο. Η συγκεκριμένη διάκριση αφορούσε τον Χρυσούν Σταυρό μετ’ αστέρος του Παρασήμου του Αποστόλου Παύλου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, η ΔΙΣ έλαβε υπόψη της πρόσφατη επιστολή του πρώην Καλαβρύτων Αμβροσίου προς τα μέλη της νέας 170ής Συνοδικής Περιόδου. Το περιεχόμενο της επιστολής χαρακτηρίστηκε προσβλητικό προς το σώμα της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, καθώς και της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Μετά από ονομαστική ψηφοφορία, η ΔΙΣ αποφάσισε ομόφωνα την ανάκληση της συγκεκριμένης τιμής στον πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιο.

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