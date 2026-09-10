Ελλάδα

Βόλος: 19χρονος έστειλε τον πατέρα του στο νοσοκομείο – Τον χτύπησε με παλούκι και γροθιές

Ο νεαρός δράστης οδηγήθηκε το μεσημέρι ενώπιον του αυτόφωρου μονομελούς πλημμελειοδικείου Βόλου
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Βασίλης Παπαδόπουλος
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Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στον Βόλο! Στο νοσοκομείο της πόλης νοσηλεύεται ένας 43χρονος πατέρας Ρομά, ο οποίος έπεσε θύμα σκληρής επίθεσης από τον 19χρονο γιο του έξω από το Δημαρχείο του Βόλου.

Το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συνέβη στη 1:30 τα ξημερώματα της Τρίτης (08.09.2026) έξω από το Δημαρχείο Βόλου.

Σύμφωνα με τα gegonota.news, ο 19χρονος, για λόγο που δεν διαπιστώθηκε, χρησιμοποιώντας ένα παλούκι αλλά και τις γροθιές του, χτύπησε άγρια τον πατέρα του στα πλευρά.

Για το περιστατικό ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία συνέλαβε τον 19χρονο στο πλαίσιο του αυτοφώρου για το αδίκημα της επικίνδυνης ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης.

Ο νεαρός δράστης οδηγήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (10.09.2026) ενώπιον του αυτόφωρου μονομελούς πλημμελειοδικείου Βόλου, η υπόθεση ωστόσο αναβλήθηκε σε ρητή δικάσιμο προκειμένου να διοριστεί διερμηνέας, καθώς ο 19χρονος δεν μιλά καλά ελληνικά.

Όπως αναφέρθηκε κατά την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο πατέρας του φέρεται να εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Βόλου, με την κατάστασή του να είναι σταθερή.

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