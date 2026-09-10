Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν δόθηκαν στους διασώστες λεπτομέρειες για την κατάστασή του» λέει ο δικηγόρος της οικογένειας – Τι γνωρίζει για την κηδεία

«Η οικογένεια του, σεβόμενη την τελευταία επιθυμία του Γιώργου για την εκπροσώπησή του, ανέθεσε σε εμένα την υπεράσπιση της κατηγορίας και τη βοήθειά μου για τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης» δήλωσε το απόγευμα της Πέμπτης (10/9/26) ο δικηγόρος Χαράλαμπος Λυκούδης.

Μιλώντας στο LiveNews, ο κ. Λυκούδης είπε στον Νίκο Ευαγγελάτο ότι η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη «με διορίζει δικηγόρο και θα δώσουμε μαζί με την οικογένεια τη μάχη για να δούμε τις συνθήκες. Δε θέλω να προδικάσω. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι προβλέπεται από τον κώδικα ποινικής δικονομίας για να διαλευκανθεί ποια είναι η αιτία θανάτου του Γιώργου».

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«Πρώτη κίνηση είναι ότι αυτή τη στιγμή ζητάμε διορισμό τεχνικού συμβούλου που μαζί με τους κρατικούς ιατροδικαστές θα πραγματοποιήσουν αύριο το πρωί τη νεκροψία στον Γιώργο» διευκρίνισε.

Σε ερώτηση για το αν είχε αφήσει κάποια διαθήκη ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο δικηγόρος είπε ότι «δεν είναι υπόψη μου. Επειδή έχω ερωτηθεί από πολλούς συναδέλφους, δεν είναι στην αντίληψή μου τέτοια πράξη».

Οι πληροφορίες για την κηδεία του αγαπημένου καλλιτέχνη

Αναφερόμενος στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Χαράλαμπος Λυκούδης είπε: «Νομίζω ότι θα είναι αύριο (11/9/26) το μεσημέρι αλλά δεν είναι οριστικό. Θα πρέπει να έχουμε το αποτέλεσμα της νεκροψίας αύριο και μετά η οικογένεια θα αποφασίσει το πού και πώς θα γίνει η εξόδιος ακολουθία.

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Πρόθεση της οικογένειας είναι να γίνει στο 3ο νεκροταφείο στη Νίκαια, στη γενέτειρα του Γιώργου».

Η αιχμές του δικηγόρου για τους διασώστες του ΕΚΑΒ και για το πόσο βοηθήθηκαν, όταν έφτασαν στο χώρο του ιατρείου στο Κολωνάκι

Όπως τόνισε ο κύριος Λυκούδης στον Νίκο Ευαγγελάτο: «Έχει μεγάλο βάθος η υπόθεση. Ετοιμάζω μία λίστα από σειρά ανακριτικών πράξεων που θα ζητήσω να γίνει από την αρμόδια υπηρεσία που κάνει την προανάκριση.

Από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, από τις συνομιλίες για το τι ειπώθηκε σε αυτές τις πρώτες συνομιλίες, για φωτογραφίες που τυχόν ελήφθησαν στο πρώτο στάδιο, για το τι ειπώθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ, από το πόσο βοηθήθηκαν οι διασώστες για να έχουν αποτυπωμένο το τι ακριβώς συνέβη και πολλά άλλα διαδικαστικά που θα ζητήσω.

Με αφορμή τα λεγόμενα του δικηγόρου, ο Νίκος Ευαγγελάτος τον ρώτησε αν δόθηκαν λεπτομέρειες για την κατάσταση του ασθενούς όταν οι διασώστες πήγαν στο σημείο. «Η εικόνα που έχω είναι όχι».