Θάνατος Μαζωνάκη: Νίπτει τας χείρας της η 56χρονη γιατρός – Οι αντιφάσεις με την απολογία του συζύγου της και ο κυνισμός της για την κατάσταση του ασθενούς

Τη δική της εκδοχή για τα τελευταία τραγικά λεπτά πριν ο Γιώργος Μαζωνάκης ανακοινωθεί και επίσημα νεκρός δίνει η 56χρονη προφυλακισμένη γιατρός στην απολογία της, η οποία κράτησε 8 ολόκληρες ώρες.

Η προφυλακισμένη στον Κορυδαλλό κατηγορούμενη γιατρός, ούτε λίγο, ούτε πολύ, υποστηρίζει ότι τα έκανε όλα σωστά και ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν πέθανε με δική της ευθύνη.

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«….του έβαλα αμέσως μάσκα οξυγόνου και άρχισα να φωνάζω τον Η… Δεν ξέρω εάν το μόνιτορ είχε λειτουργία συναγερμού. Φώναξα στην νοσηλεύτρια να μου ετοιμάσει αδρεναλίνη και ζήτησα να φωνάξουν αμέσως τον γιατρό. Δεν είδα ποια νοσηλεύτρια ήρθε. Νομίζω η κυρία Γ… αλλά δεν είμαι σίγουρη..», λέει η 56χρονη στην απολογία της και τα λεγόμενα της έρχονται σε αντίθεση με αυτά που υποστηρίζει ο σύζυγος της, καθώς υποστηρίζει η ίδια ότι έκανε και αυτή ΚΑΡΠΑ στον τραγουδιστή.

«Άρχισα να κάνω ΚΑΡΠΑ, ήμουν εκπαιδευμένη στην χειρουργική, συνεπώς ήξερα πως να αντιδράσω σε κάτι επείγον. Αντέδρασα ακαριαία. Δεν θα άλλαζε κάτι αν ήμουν στο νοσοκομείο. Η μέθοδος ΚΑΡΠΑ μπορεί να γίνει και στον δρόμο», λέει κυνικά η γιατρός παρά το τραγικό αποτέλεσμα.

«Ο σύζυγός μου ήρθε αμέσως και ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ. Όλα έγιναν μέσα σε ένα λεπτό. Μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ, το οποίο ήρθε ταχύτατα, έκανα ακόμη ένα ml αδρεναλίνη και ο σύζυγός μου συνέχισε να κάνει ΚΑΡΠΑ. Εμείς κάναμε τα βήματα που έπρεπε. Και μέσα στο νοσοκομείο να ήμασταν τα ίδια ακριβώς θα κάναμε και στον ίδιο χρόνο. Μόλις είδαμε ότι δεν ανταποκρίνεται καλέσαμε αμέσως το ΕΚΑΒ. Μέσα στον πανικό, κάναμε γύρω στα πέντε λεπτά να καλέσουμε το ΕΚΑΒ», υποστήριξε προκλητικά η γιατρός.

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«Την αδρεναλίνη την έκανα εγώ και ο Θ… έκανε ΚΑΡΠΑ. Όταν ήρθε το ΕΚΑΒ, τον πήραν με καρέκλα και όχι με φορείο, όπως θα έπρεπε ώστε να μην διακοπεί το ΚΑΡΠΑ», περιγράφει η 56χρονη γιατρός.

Ακολούθως, τόσο η ίδια, όσο και ο σύζυγός της, ανέφεραν την απουσία σφυγμού του καλλιτέχνη ως αιτία για τη μη λειτουργία του απινιδωτή και όχι…. ότι ήταν αφόρτιστος.

«Έβαλα σε λειτουργία τον απινιδωτή και έδειχνε ασυστολία. Το ίδιο έδειχνε και ο απινιδωτής του ΕΚΑΒ καθώς και του Ελπίς. Ένας οργανισμός γίνεται να πάει κατευθείαν σε ασυστολία. Αυτό ακριβώς είναι η ανακοπή», λέει η 56χρονη στην μαραθώνια απολογία της.

Όσο, για το γιατί δε συνόδευσε τον καλλιτέχνη στο ασθενοφόρο, η ίδια ρίχνει την ευθύνη στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ και βγάζει ψεύτρα τη διασώστρια μάρτυρα. «Δεν ισχύει αυτό που είπε η διασώστρια. Εγώ μπήκα πρώτη στο ασθενοφόρο και μου είπαν να κατέβω γιατί προφανώς δεν υπήρχε χώρος», έχει πει σχετικά.

Ερωτηθείσα για την αιτία της ανακοπής, η 56χρονη αποποιείται πλήρως της ευθύνης της και δείχνει προς την πλευρά του καλλιτέχνη και δεδομένων της προσωπικής του ζωής.

Τι είχε ισχυριστεί στην απολογία του ο 58χρονος γιατρός

Στην πολύωρη απολογία του ο 58χρονος ιδιοκτήτης του ιατρείου του Κολωνακίου είχε υποστηρίξει ότι ξεκίνησε αμέσως ΚΑΡΠΑ στον Γιώργο Μαζωνάκη, αν και η 61χρονη νοσηλεύτρια λέει πολύ διαφορετικά πράγματα και συγκεκριμένα ότι μεσολάβησαν έως και 10 δραματικά λεπτά από τη στιγμή που ο Μαζωνάκης έχασε τις αισθήσεις του, έως την έναρξη της ΚΑΡΠΑ από τον γιατρό.

«….έλεγξα τον σφυγμό του και αμέσως ξεκίνησα ΚΑΡΓΙΑ, μαλάξεις και τεχνητή αναπνοή, τρία προς ένα, όπως επιτάσσει το πρωτόκολλο. Χορηγήθηκε ένα ml αδρεναλίνης από την κυρία Γ… παρουσία μου. Όταν μπήκα μέσα η κυρία Γ… δεν του έκανε ΚΑΡΠΑ.

Η κυρία Γ… βρισκόταν κοντά στο μηχάνημα, κοντά στο δεξί χέρι του ασθενούς. Είπα να καλέσουν το ΕΚΑΒ. Πρέπει να πέρασαν γύρω στα τέσσερα με πέντε λεπτά μέχρι να γίνει η κλήση, από την ώρα που μπήκα στο δωμάτιο», απαντά ο ίδιος, σε μια προσπάθεια να πείσει ανακριτή και εισαγγελέα ότι ξεκίνησε αμέσως προσπάθειες διάσωσης και σχεδόν ταυτόχρονα έγινε και η κλήση στο ΕΚΑΒ.

Ο κατηγορούμενος στην περιγραφή του περιστατικού αναφέρει σχετικά: « ανέφερα καρδιολογικό περιστατικό και ζήτησα καρδιολογική μονάδα. Το ιατρείο της κυρία Γ… διέθετε απινιδωτή, στο πλαίσιο της λειτουργίας του μηχανήματος INUS. Ξέρουμε και οι δύο να χρησιμοποιούμε απινιδωτή, αλλά από τη στιγμή που υπήρχε ασυστολία, δεν τον χρησιμοποιήσαμε».

Περιγράφει ακόμη κατά τη δική του εκδοχή, τι επικράτησε από τη στιγμή που μπήκαν στο ιατρείο οι διασώστες: «Μόλις έφτασαν οι διασώστες μάλιστα παρά την ασυστολία, προσπάθησαν να κάνουν απινίδωση στον ασθενή και ο απνιδωτής εκφώνησε στην αγγλική “μην απινιδώσετε“.

Δε μας είπαν εάν ήθελαν να επιβεβαιώσουν την ασυστολία με τον απινιδωτή. Όταν έφτασαν μας είπαν να κάνουμε πίσω, ανέλαβαν αμέσως και έβαλαν τον ασθενή σε καρεκλάκι και όχι σε φορείο. Δεν ερωτήθηκα για να ακολουθήσω με το ασθανοφόρο. Πιστεύω ότι ο απνιδωτής της κυρίας Γ… λειτουργούσε, αλλά δεν τον χρησιμοποιήσαμε λόγω της ασυστολίας», υποστηρίζει ο προφυλακισμένος στον Κορυδαλλό κατηγορούμενος.

«Οι διασώστες αποχώρησαν στις 16:40. Δεν ξέρω εάν υπήρχαν αντιδρώσες κόρες εκείνη τη στιγμή. Είχαν το δικό τους μόνιτορ οι διασώστες και συνέχιζαν να κάνουν ΚΑΡΠΑ, συνεπώς ότι απεικονιζόταν στο μόνιτορ ήταν συνέπεια αποκλειστικά της ΚΑΡΠΑ. Ό, τι σχετιζόταν με την θεραπεία το πήραν μαζί τους οι διασώστες. Ο ασθενής έφυγε από το ιατρείο σε ασυστολία, δεν ξέρουμε όμως πότε επήλθε ο εγκεφαλικός θάνατος», συνεχίζει την απολογία του.