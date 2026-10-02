Γιώργος Μαζωνάκης: Οι καταθέσεις που «καίνε» τους προφυλακισμένους γιατρούς – Το κρίσιμο 10λεπτο και η αντίστροφη μέτρηση για τον θάνατο

Ένα ιδιαίτερο σημαντικό στοιχείο που ακούγεται για πρώτη φορά έχει στη διάθεσή του ο ανακριτής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 61χρονη νοσηλεύτρια έχει καταθέσει στον ανακριτικό λειτουργό ότι από την ώρα που σήμανε συναγερμός στο δωμάτιο που γινόταν η πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη, μέχρι να ξεκινήσει ο 58χρονος γιατρός να του κάνει ΚΑΡΠΑ μεσολάβησε πολύτιμος χρόνος.

Η μάρτυρας τον τοποθετεί στα «5-10 λεπτά» και αν ο ισχυρισμός αυτός αποδειχθεί αληθινός, τότε αυτό σημαίνει ότι χάθηκε υπερπολύτιμος χρόνος, κατά τον οποίο θα μπορούσε να έχει σωθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.

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«Από την ώρα που μπήκαμε όλοι μέσα στο δωμάτιο θεραπείας μέχρι την ώρα που ξεκίνησε ο γιατρός ΚΑΡΠΑ πέρασαν πέντε με δέκα λεπτά το πολύ», λέει χαρακτηριστικά η μάρτυρας και περιγράφει καρέ καρέ το αλαλούμ που επικράτησε μέσα στο δωμάτιο της πλασμαφαίρεσης όταν οι ζωτικές ενδείξεις του Μαζωνάκη άρχισαν να «τρελαίνονται».

«Ήταν γύρω στις τέσσερις η ώρα. Έπειτα μπήκαμε πρώτα εγώ και η κα …στο δωμάτιο, είδαμε τον Μαζωνάκη χλωμό και προσπαθήσαμε να του πάρουμε πίεση. Είχε διακοπεί η κυκλοφορία του αίματος και ήταν εκτός μηχανήματος. Υπήρχε μόνο η φλεβοκέντηση στο δεξί του χέρι. Οι πρώτες ενδείξεις της πίεσης του δεν ήταν χαμηλές, Ήταν 11 με 7. Του μετρήσαμε την πίεση στο αριστερό χέρι με φορητό ψηφιακό πιεσόμετρο που έφερα εγώ. Το μόνιτορ έδειχνε ενδείξεις. Αμέσως ήρθε και ο κ…. και μας ζήτησε να του σηκώσουμε τα πόδια, να του βάλουμε οξυγόνο. Μας ζήτησε και φυσιολογικό ορό. Βλέπαμε ότι δεν ανταποκρινόταν σε όλα αυτά. Δεν είχε πια τις αισθήσεις του. Είχε πέσει η πίεση του. Στο τέλος το πιεσόμετρο δεν έβγαζε μέτρηση. Είδαμε ότι είχε επιβαρυνθεί πολύ η εικόνα του. Όταν είδε ο γιατρός ότι δεν μπορούσαμε να μετρήσουμε την πίεση και ότι υπήρχε διαταραχή του καρδιακού του παλμού, ξεκίνησε μαλάξεις», περιγράφει γλαφυρά η νοσηλεύτρια τις τελευταίες δραματικές στιγμές του καλλιτέχνη.

«Η κ. Γ…, στο ενδιάμεσο πήγε και έφερε τον απινιδωτή και ζήτησε από την.., να πάρει τηλέφωνο την αναισθησιολόγο, που την λένε…. Είπε στη ….να την ρωτήσει ποιο είναι το αντίδοτο για την προποφόλη», ανέφερε η νοσηλεύτρια.

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Η δεύτερη κατάθεση για μέθη

Ιδιαίτερα επιβαρυντική είναι και η κατάθεση της αναισθησιολόγου που έχει ήδη εξεταστεί από τον ανακριτή και τα όσα λέει «καίνε» την προφυλακισμένη γιατρό του Κολωνακίου. Η μάρτυρας εισφέρει ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία καθώς επιβεβαιώνει ότι το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου έχει δεχτεί τηλεφώνημα από το ιατρείο της Καρνεάδου για το αντίδοτο στην προποφόλη, ουσία που χρησιμοποιείται στη μέθη ασθενών.

«Την Τετάρτη στις 9/9/26 μου τηλεφώνησε η κυρία Γ., κατάλαβα ποια ήταν από τη φωνή της, με ρώτησε αν η προποφολη έχει αντίδοτο και εγώ της απάντησα κατευθείαν ότι όχι δεν έχει και μου έκλεισε το τηλέφωνο. Δεν τη ρώτησα τίποτα, δεν διέκρινα κάποια ανησυχία ή αγωνία, δεν άκουσα φασαρία δεν ξαναμιλήσαμε μετά δεν πέρασε από το μυαλό μου καθόλου, γιατί μπορεί να με ρώτησε», έχει καταθέσει η μάρτυρας, δίνοντας ευθέως την 56χρονη γιατρό ότι χορήγησε μέθη στο Γιώργο Μαζωνάκη.

Η μάρτυρας εξεταζόμενη δήλωσε ότι είχε μια χαλαρή συνεργασία με την 56χρονη γιατρό, 5-6 φορές το χρόνο, κάνοντας φλεβοκεντησεις σε ασθενείς, που έκαναν θεραπείες ινουσφαίρισης ή άλλες θεραπείες βιταμινών. Οπως λέει η μάρτυρας, τελευταία φορά που επισκέφθηκε το ιατρείο της γιατρού ήταν πριν από τέσσερις μήνες για μια θεραπεία που τελικά δεν έγινε.

«Πριν από περίπου 4 μήνες ήταν η τελευταία φορά, γιατί ήθελε να κάνω την ίδια φλεβοκέντηση για να κάνει θεραπεία ίνους, αλλά επειδή είχε πολλή δουλειά τελικά δεν έγινε», ανέφερε η μάρτυρας.

Η μάρτυρας απάντησε και για το πόσο πληρωνόταν για τις φλεβοκεντήσεις που έκανε, δίνοντας το ποσό των 150- 200 ευρώ. Ρωτήθηκε επίσης από τον ανακριτή αν η ουσία της προποφόλης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ιδιωτικό ιατρείο και αν συνταγογραφεί τις. Η μάρτυρας απάντησε αρνητικά, συμπληρώνοντας μάλιστα ότι πριν τη χορήγηση της ουσίας, απαιτείται ιατρικός έλεγχος στον ασθενη.

«Γενικά πριν τη χορήγηση προποφόλης πρέπει να ελέγχεται, εάν υπάρχουν παθήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως επιβαρυντικοι παράγοντες στη χρήση της, λόγου χάρη να δημιουργηθεί άπνοια στον ασθενή», είπε η αναισθησιολόγος και συμπλήρωσε ότι δεν έχει προηγούμενη εμπειρία σε καρδιακή ανακοπή ασθενούς από προποφόλη.

«Δεν έχω δει ποτέ από την εμπειρία μου να παθαίνει κάποιος ανακοπή, μετά τη χρήση προποφόλης, όμως η εμπειρία μου περιορίζεται σε χειρουργικό περιβάλλον, δεν μου έχουν ξανά τηλεφωνήσει από το ιατρείο της κ. …. να με ρωτήσουν για κάποια αναισθητική ουσία. Εγώ είχα την εντύπωση ότι μπορεί να υπάρχει αναισθησιολόγος στο ιατρείο όπως πήγαινα και εγώ, δεν μου είχε αναφέρει ποτέ η κυρία …., ούτε κανείς άλλος από το ιατρείο ότι γίνεται χρήση προποφόλης. Δεν έχω δει ποτέ ασθενή συνδεδεμένο στο μηχάνημα ινους, εγώ έκανα μόνο τη φλεβοκέντηση και έφευγα. Δε ρώτησα ποτέ τίποτα παραπάνω για τη λειτουργία του μηχανήματος», φέρεται να λέει στην κατάθεσή της η μάρτυρας.

Η ανατριχιαστική περιγραφή της 53χρονης νοσηλεύτριας

Τα όσα λέει στον ανακριτή η 53χρονη νοσηλεύτρια που κατέθεσε πριν από λίγα 24ωρα αποτυπώνουν τον πανικό που επικράτησε μέσα στο ιατρείο, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την ανακοπή.

«Η γιατρός φώναξε εμένα και την κ. Λ. να πάμε στο δωμάτιο θεραπείας του Μαζωνάκη. Ήταν πολύ αναστατωμένη. Πήγε στο γραφείο του κ. …. να τον φωνάξει. Όταν ήρθε γιατρός ήταν πάρα πολύ αναστατωμένος. Πρώτη φορά τον έβλεπα έτσι, συνήθως είναι πολύ συγκρατημένος. Φώναζε ότι ο ασθενής δεν πάει καλά και μας ζητούσε να κάνουμε πράγματα. Μας φώναξε να σηκώσουμε τα πόδια του Μαζωνάκη», περιγράφει η μάρτυρας δείχνοντας ότι η ανακοπή του δημοφιλούς καλλιτέχνη ήταν σε γνώση όλων και μέσα στο δωμάτιο επικρατούσε πανικός.

«Η κ. Λ. έφερε οξυγόνο για τον ασθενή. Εγώ πρόσεχα να μην του σπάσει η φλέβα στο δεξί χέρι, γιατί η κ. Γ. θα του έβαζε φυσιολογικό ορό. Όταν μπήκαμε στο δωμάτιο με την κ. Λ. ο Μαζωνάκης ήταν χλωμός και η θεραπεία είχε σταματήσει, γιατί δεν υπήρχε φλεβοκέντηση στο αριστερό χέρι. Δεν είχε τις αισθήσεις του. Από το inus δεν ακουγόταν κάποιο alarm», αναφέρει η 53χρονη νοσηλεύτρια περιγράφοντας τις τελευταίες τραγικές στιγμές του τραγουδιστή πριν κληθεί το ΕΚΑΒ και διαπιστωθεί ο θάνατός του.

Η νοσηλεύτρια ρίχνει ξεκάθαρα «βέλη» στην προφυλακισμένη γιατρό, υποστηρίζοντας σύμφωνα με πληροφορίες ότι η ίδια είχε ενστάσεις για τη χρήση του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης στο Γιώργο Μαζωνάκη. Μάλιστα, φέρεται να λέει ότι ασθενείς έκαναν εμετό και είχαν ζάλη μετά τη θεραπεία.

«Δε θεωρούσα το μηχάνημα ασφαλές για τον ασθενή, ακριβώς γιατί ήταν ιδιαίτερα επεμβατική θεραπεία και γιατί διαρκούσε πάρα πολύ. Λίγες φορές έχει συμβεί μετά τη θεραπεία κάποιοι ασθενείς να έχουν κάνει εμετό. Κάποιοι είχαν ζάλη μετά τη θεραπεία», φέρεται να είπε σχετικά.

Το… μπαλάκι των γιατρών στη διασώστρια

Η 28χρονη διασώστρια εξεταζόμενη ενώπιον του ανακριτή επιβεβαίωσε ότι οι δύο γιατροί δεν έδωσαν ιατρικό ιστορικό του τραγουδιστή στο ΕΚΑΒ.

«Ρώτησα τον γιατρό για το τι έγινε και εάν υπάρχει ιστορικό, γιατί πήγε ο ασθενής στο ιατρείο, εάν παίρνει φάρμακα γενικά και εάν του είχαν χορηγηθεί ειδικότερα νωρίτερα φάρμακα, και ο γιατρός μου απάντησε πως δεν ξέρει και θα μας τα πει η γιατρός του. Δεν μου υπέδειξε ποτέ ποια είναι η γιατρός. Ήταν μία γυναίκα στο χώρο, αλλά δεν ξέρω εάν ήταν η γιατρός ή ήταν νοσηλεύτρια. Ρώτησα τον γιατρό τι ειδικότητα έχει και μου είπε παθολόγος. Δεν μίλησα με κάποιον άλλο πέραν του γιατρού, από όσο θυμάμαι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η διασώστρια του ΕΚΑΒ τέλος επανέλαβε ότι κανείς από τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς δε ζήτησε από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ να συνοδεύσει το Μαζωνάκη στο ασθενοφόρο.