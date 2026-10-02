Λήξη συναγερμού στη Γκράβα: Δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου ούτε στον δεύτερο έλεγχο στο σχολικό συγκρότημα

Τέλος έλαβε η υπόθεση στο σχολικό συγκρότημα στη Γκράβα όταν οσμή αερίου δημιούργησε ανησυχία για πιθανή διαρροή σήμερα το πρωί (2/10/2026). Μετά και τον δεύτερο έλεγχο που διενεργήθηκε το απόγευμα δεν διαπιστώθηκε κάποιο πρόβλημα στο δίκτυο φυσικού αερίου της περιοχής.

Συνεργεία της Enaon EDA έφτασαν στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, έκαναν τις απαραίτητες ενέργειες και ενημέρωσαν ότι δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή αερίου. Ο δεύτερος αυτός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από συνεργεία της εταιρείας, παρουσία στελεχών της πυροσβεστικής, και επεκτάθηκε σε κτίριο που βρίσκεται πλησίον του σχολικού συγκροτήματος.

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Υπενθυμίζεται πως ούτε από τον πρώτο έλεγχο που έγινε νωρίτερα το πρωί, διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου.

Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν σήμερα το πρωί (2/10/2026) γύρω στις 09:00 στο 21ο Γυμνάσιο που βρίσκεται μέσα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά από αναφορές για περίεργη οσμή και πιθανότητα διαρροής αερίου.

Άμεσα κλήθηκε ειδικός τεχνικός ο οποίος έκανε τις μετρήσεις και διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει κάποια διαρροή, αν και η περίεργη οσμή συνέχιζε να υπάρχει.

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Γύρω στις 12 παρά τα παιδιά εκκενώθηκαν από τα σχολεία. Στο συγκρότημα 24 σχολείων στη Γκράβα παρέμειναν για αρκετή ώρα δυνάμεις της Πυροσβεστικής για να γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις και να επιβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει σίγουρα κάποιο πρόβλημα.

«Μύριζε σαν βουτάνιο – Έχουμε κάνει αναφορά»

Ο Παυσανίας Σούλας, γραμματέας της Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας, μίλησε νωρίτερα λέγοντας ότι υπάρχει αναφορά για την οσμή για περισσότερο από μισό μήνα, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει γίνει σωστή έρευνα για να διαφανεί αν είναι κάτι που εγκυμονεί κινδύνους.

«Έχουμε πληροφορία εδώ και πέντε μέρες ότι υπάρχει μυρωδιά και υποψία διαρροής… μύριζε σαν βουτάνιο. Υπήρχε μια ολιγωρία στο ποιος θα πάρει την απόφαση κεντρικά για να γίνει εκκένωση… πήραν μια πρωτοβουλία και τα παιδιά έφυγαν γιατί έμεναν αρκετές ώρες έξω κι άρχισε να βρέχει.

Ξέρουμε από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων ότι από τις 16 του μηνός είχαν στείλει ένα χαρτί που έλεγε “κάτι δεν πάει καλά, στείλτε να δούμε τι προκαλεί τη μυρωδιά”. Είχε βαρέσει και μια φορά συναγερμός, ήρθαν και είδαν ότι δεν υπήρχε διαρροή. Στην πορεία ξαναμύρισε… Προφανώς δεν έχει γίνει ενδελεχής έλεγχος να διαπιστωθεί τελικά αυτή η μυρωδιά από πού έρχεται» υπογράμμισε.