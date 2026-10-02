Ελλάδα

Καιρός: Το Blue Star Naxos δίνει «μάχη» στη φουρτουνιασμένη θάλασσα – Ριπές 62 χιλιομέτρων την ώρα

Προερχόμενο από Αστυπάλαια, Αμοργό και Δονούσα, επιχειρεί να προσεγγίσει τη Νάξο
Η «μάχη» του Blue Star να δέσει στη Νάξο εν μέσω ισχυρών ανέμων
Το «Blue Star Naxos» παλεύει με τα κύματα / πηγή φωτογραφίας Cyclades24.gr
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Εντυπωσιακές εικόνες το μεσημέρι της Παρασκευής (02.10.2026), κατά την προσέγγιση του «Blue Star Naxos» στο λιμάνι της Νάξου, εν μέσω θυελλωδών ανέμων στο Αιγαίο.

Το «Blue Star Naxos», προερχόμενο από Αστυπάλαια, Αμοργό και Δονούσα, προσεγγίζει τη Νάξο και στη συνέχεια συνεχίζει το δρομολόγιό του με προορισμό Πάρο και Πειραιά ενώ η κακοκαιρία σαρώνει το Αιγαίο.

Οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες, με την ένταση του ανέμου να καταγράφεται στους 29 κόμβους και τις ριπές να φτάνουν τα 62 χιλιόμετρα την ώρα.

Μέσα στη φουρτουνιασμένη θάλασσα, το «Blue Star Naxos» δίνει πραγματική «μάχη» με τα κύματα, προκειμένου να προσεγγίσει και να δέσει με ασφάλεια στο λιμάνι του νησιού.

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