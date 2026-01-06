Θεοφάνεια: Πώς θα κινηθούν τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια των τραμ, των λεωφορείων και των τρόλεϊ, φέρνουν τα Θεοφάνεια (06.01.2026) σε Πειραιά και Αθήνα.

Λόγω του εορτασμού των Θεοφανείων, λεωφορεία και τρόλεϊ θα λειτουργούν με πρόγραμμα Κυριακής ή αργιών. Από την άλλη τα δρομολόγια του τραμ στη Γραμμή 7 από την έναρξη της λειτουργίας έως τη 1 το μεσημέρι, θα έχουν προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» και θα πραγματοποιούν τη διαδρομή Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας, λόγω της τελετής κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού στον Πειραιά.

Πέρα από τις τροποποιήσεις, η τροχαία έχει θέσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους ώστε να γίνει με ασφάλεια ο αγιασμός των υδάτων.

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις υπάρχουν:

Ι.Ν. Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη και Δεξαμενή, Δήμου Αθηναίων.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων καθώς και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης αυτών, κατά τις ώρες 06:00 έως 13:00, ως εξής:

-Σκουφά, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ομήρου και της Πλατείας Φιλικής Εταιρείας.

-Δημοκρίτου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σόλωνος και Σκουφά.

-Λυκαβηττού, σε όλο το μήκος της.

-Γλύκωνος, στο ύψος της Δεξαμενής.

-Φωκυλίδου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Γλύκωνος και Πινδάρου.

-Πλατεία Φιλικής Εταιρείας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τσακάλωφ και Σκουφά.

-Ηροδότου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ και της Πλατείας Δεξαμενής.

-Ηρακλείτου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλατείας Δεξαμενής και της οδού Σκουφά.

-Πατριάρχου Ιωακείμ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τσακάλωφ και Ηροδότου.

Αποβάθρα Λιμένος Πειραιώς έναντι του Ι.Ν. Αγίου Σπυρίδωνος

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά τις ώρες 09:00 έως 13:00, καθώς και την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης αυτών κατά τις ώρες 06:00 έως 13:00, στις παρακάτω οδούς, περιοχής Δήμου Πειραιά, ως εξής:

-Βασ. Γεωργίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ηρ. Πολυτεχνείου και Εθν. Αντιστάσεως.

-Ακτή Μιαούλη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Βασ. Γεωργίου και 2ας Μεραρχίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

-Εθν. Αντιστάσεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Βασ. Γεωργίου και Τσαμαδού.

-Ακτή Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αριστείδου και Ακτή Μιαούλη.