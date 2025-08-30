Ελλάδα

Θέρμη: «Δεν υπάρχει καθόλου αλκοόλ στο αίμα της, έχει σακατευτεί» λένε οι δικηγόροι της οδηγού της Porsche στο τροχαίο με τους 2 τραυματίες

Η Porsche που προκάλεσε το τροχαίο
Η Porsche που προκάλεσε το τροχαίο
Άγγελος Λαμπίδης

Τον ισχυρισμό ότι δεν βρέθηκε αλκοόλ στο αίμα της πελάτισσάς τους διατύπωσαν οι δικηγόροι της 45χρονης οδηγού της Porsche που ενεπλάκη στο τροχαίο με τους 2 τραυματίες στη Θέρμη τα ξημερώματα της Παρασκευής (29.8.25).

Η 45χρονη οδηγός της Porsche, που κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση για το τροχαίο στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών στη Θέρμη, θα παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα

«Δεν υπάρχει καθόλου αιθανόλη στο αίμα της εντολέως μας. Δεν υπάρχει καθόλου αλκόολ στο αίμα της κοπέλας και προσπαθούμε να καταλάβουμε κι εμείς τι έχει γίνει. Έχουν βγεί οι αιματολογικές, δεν υπάρχει καθόλου αιθανόλη. Έχουμε εμπιστοσύνη στις δικαστικές αρχές. Δεν έφυγε απο το σημείο, δεν έχουμε εγκατάλειψη», δήλωσε ο δικηγόρος της 45χρονης, Μιχάλης Σανίδας.

«Η πελάτισσα μας έχει σακατευτεί, είναι διαλυμένη εδώ και δύο μέρες. Πήγε στο ΑΧΕΠΑ όλη της η δεξιά πλευρά. Ήταν μέσα στα αίματα, την πήρε η φίλη της που ήταν στο πίσω αυτοκίνητο και την πήγε κατευθείαν στο ΑΧΕΠΑ. Δεν φαίνεται το άλλο αυτοκίνητο, υπάρχει στη δικογραφία και αυτό», πρόσθεσε.

«Άπαντες ζητούν το κεφάλι της πελάτισσας μας επί πίνακι. Το αντιλαμβανόμαστε. Αν η πελάτισσα μας οδηγούσε ενα LADA και έκανε παρέα με εμένα, ο οποίος είμαι άσημος, αυτή τη στιγμή δεν θα βρισκόμασταν εδώ πέρα. Όταν προκύπτει απο την αιματολογική, ότι δεν έχει πιει, ότι είναι 0, οι τοξικολογικές, όταν απο τον προέλεγχο της αιθανόλης το αποτέλεσμα είναι 0,08 και παραποιήθηκε στα κανάλια ότι είναι 0,8 δηλαδή δέκα φορές παραπάνω, τότε είναι μία περίπτωση που συμβαίνει καθημερινά. Κι όμως αυτή παραπέμπεται», ειπε από την πλευρά του ο έτερος δικηγόρος της 45χρονος, Κωνσταντίνος Οικονόμου.

«Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι κοινωνικοοικονομικό το ζήτημα, αλλά επειδή μιλάμε νομικά τελούμε σε απορία. Όταν κάποιος χτυπάει, είναι σε σοκ. Απο πίσω ήταν η φίλη της, βγήκε και τη μάζεψε η φίλη της κι έφυγε. Απο το σημείο που χτύπησε η πελάτισσα μας δεν είναι εμφανές το έτερο αυτοκίνητο. Δεν κατάλαβε ότι χτύπησε κάποιον άνθρωπο», σχολίασε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Συνελήφθη ο οδηγός του θανατηφόρου τροχαίου με θύμα μία ηλικιωμένη στην Πάτρα - Εκτός κινδύνου η 8χρονη
Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, ο οποίος κινείτο επί της λεωφόρου Ακτής Δυμαίων, με κατεύθυνση προς την διασταύρωση με την οδό Βορείου Ηπείρου, παρέσυρε την 86χρονη και την 8χρονη που διέσχιζαν κάθετα τον δρόμο
Τροχαίο στην Πάτρα 3
Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα η οδηγός της Porsche - Αρνείται ότι εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου με τους 2 τραυματίες στη Θέρμη
Πέρα από το αλκοτέστ που της έγινε και φάνηκε πως ήταν 3 φορές πάνω από το όριο, ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί ούτε το πώς έγινε το τροχαίο ούτε το γιατί έφυγε από το σημείο
Γυναίκα 23
Απολύονται όσοι δημόσιοι υπάλληλοι αρνούνται για 2 χρόνια την αξιολόγηση - Οι αλλαγές στο νέο πειθαρχικό δίκαιο
Κατάργηση των συλλογικών πειθαρχικών οργάνων και δημιουργία νέου Συμβουλίου με δικαστές πλήρους απασχόλησης - Με πρόστιμα από 3.000 έως 100.000 ευρώ η οριστική παύση υπαλλήλων και η νέα διοικητική κύρωση
Δημόσιοι υπάλληλοι: Απολύονται όσοι αρνούνται την αξιολόγηση για 2 χρόνια – Οι αλλαγές στο νέο πειθαρχικό δίκαιο 59
Newsit logo
Newsit logo