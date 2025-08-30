Θέρμη: Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα η οδηγός της Porsche – Αρνείται ότι εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου με τους 2 τραυματίες

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Σάββατο (30.08.2025) η 45χρονη οδηγός της Porsche που προκάλεσε στο σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες, χτες στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, κοντά σε γνωστό εμπορικό κέντρο στη Θέρμη.

Η οδηγός της Porsche, μετά το τροχαίο στη Θέρμη, έφυγε από το σημείο της σύγκρουσης πριν φτάσει η αστυνομία αλλά τελικά συνελήφθη περίπου 7 ώρες αργότερα. Η 45χρονη κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεών της για την ποσότητα αλκοόλ που είχε καταναλώσει πριν οδηγήσει το πολυτελές αυτοκίνητο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, πέρα από το αλκοτέστ που της έγινε και φάνηκε πως ήταν 3 φορές πάνω από το όριο, ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί ούτε το πώς έγινε το τροχαίο ούτε το γιατί έφυγε από το σημείο.

Υπενθυμίζεται ότι το πολυτελές αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλλο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο επιβαίνοντες και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Πρόκειται για μια γυναίκα 26 ετών, η οποία ήταν οδηγός του οχήματος, και για έναν 28χρονο συνοδηγό, οι οποίοι νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τροχαία ενημερώθηκε μόλις 1.5 ώρα μετά το τροχαίο. 1.5 ώρα που οι 2 τραυματίες περίμεναν μέσα στο κατεστραμμένο αυτοκίνητό τους για βοήθεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά της, η 45χρονη αρνήθηκε ότι εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος. Επίσης, υποστήριξε πως αφού έπεσε με την Porsche πάνω στο αυτοκίνητο των νεαρών στη Θέρμη, τα ξημερώματα της Παρασκευής σε κατάσταση σοκ ζήτησε βοήθεια από φίλη της που πέρναγε από το σημείο η οποία μάλιστα την πήγε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για να λάβει τις πρώτες βοήθειες. Οι δικηγόροι της έκαναν λόγο για μερική απώλεια μνήμης και για τον λόγο αυτό, δεν μπόρεσε να ειδοποιήσει άμεσα τις αρχές.

Για την κατανάλωση αλκοόλ, ο συνήγορος ανέφερε ότι αναμένουν τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων. «Σε εμένα είπε ότι “βγήκα”. Ένας άνθρωπος που έχει φέρει τρεις τούμπες με το αυτοκίνητο, είναι αιμόφυρτος στο νοσοκομείο, έχει γίνει τηλέφωνο στην αστυνομία, είναι δυνατόν να τον βγάζουμε στα μανταλάκια και να μη λέμε δόξα τω Θεώ που έζησε; Υπάρχει διάγνωση από το νοσοκομείο που αναφέρει προσωρινή αμνησία», σημείωσε.