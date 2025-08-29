Θέρμη: Μετά από 1,5 ώρα ενημερώθηκαν οι αρχές για το τροχαίο – «Είχα απώλεια μνήμης» λέει η οδηγός της Porsche

Αντιφάσεις από την 45χρονη οδηγό της μαύρης Porsche που έπεσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε 26χρονη, έχοντας ως συνοδηγό τον 28χρονο αγαπημένο της, στη Θέρμη. Πέρα από το αλκοτέστ που της έγινε και φάνηκε πως ήταν 3 φορές πάνω από το όριο, ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί ούτε το πώς έγινε το τροχαίο ούτε το γιατί έφυγε από το σημείο.

Η ίδια υποστηρίζει πως αφού έπεσε με την Porsche πάνω στο αυτοκίνητο των νεαρών στη Θέρμη, τα ξημερώματα της Παρασκευής σε κατάσταση σοκ ζήτησε βοήθεια από φίλη της που πέρναγε από το σημείο η οποία μάλιστα την πήγε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για να λάβει τις πρώτες βοήθειες. Οι δικηγόροι της μάλιστα μιλούν για μερική απώλεια μνήμης και για τον λόγο αυτό, δεν μπόρεσε να ειδοποιήσει άμεσα τις αρχές.

Πληροφορίες του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star αναφέρουν πως η τροχαία ενημερώθηκε μόλις 1.5 ώρα μετά το τροχαίο. 1.5 ώρα που οι 2 τραυματίες περίμεναν μέσα στο κατεστραμμένο αυτοκίνητό τους για βοήθεια.

Αν και η κατάσταση της υγείας των τραυματιών ήταν σοβαρή, πλέον φαίνεται πως έχουν ξεπεράσει τον κίνδυνο. Η 26χρονη που φέρεται πως οδηγούσε το αυτοκίνητο, συνεχίζει να νοσηλεύεται σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας στο ΑΧΕΠΑ. Όλοι λένε πως είναι θαύμα που τα έχει καταφέρει. Λίγο πιο δίπλα, στην χειρουργική κλινική συνεχίζει και νοσηλεύεται και ο 28χρονος, σε καλύτερη κατάσταση όμως.

Όπως αποκάλυψε η μητέρα της 26χρονης μιλώντας στο newsit.gr για το τροχαίο στην Θέρμη, τα 2 παιδιά έμεναν στη Βρετανία και είχαν έρθει στην Ελλάδα για διακοπές. Τη στιγμή του τροχαίου πήγαιναν στο αεροδρόμιο για να πετάξουν για Ικαρία και να συναντήσουν τους γονείς της κοπέλας.

Δείτε εδώ την πορεία της Porsche πριν το ατύχημα:

Η συνάντηση με τον Τρύφωνα Σαμαρά

Το όνομα του Τρύφωνα Σαμαρά στην υπόθεση του τροχαίου, «μπλέχτηκε» καθώς ο κομμωτής, λίγες ώρες πριν το σοκαριστικό ατύχημα ήταν σε νυχτερινό μαγαζί με την 45χρονη και διασκέδαζαν.

Ο ίδιος μιλώντας στο Live News ξεκαθάρισε πως δεν ήταν στο αυτοκίνητο τη στιγμή του ατυχήματος και πως λίγες ώρες πριν τον είχε αφήσει η 45χρονη με μία φίλη της στο ξενοδοχείο όπου έμενε. Όπως είπε, σε εκείνη τη διαδρομή δεν οδηγούσε η 45χρονη αλλά η φίλη της.

Αν και όπως όλα δείχνουν οδηγός της Porsche ήταν η 45χρονη, ο δικηγόρος της άφησε υπόνοιες για το ποιος εν τέλει οδηγούσε το αυτοκίνητο που καρφώθηκε με ταχύτητα στο όχημα των νεαρών.

«Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος οδηγεί αριστεροτίμονο τιμόνι να έχει κακώσεις από δεξιά;», ρώτησε ρητορικά ο δικηγόρος της 45χρονης, Κωνσταντίνος Οικονόμου, χωρίς να δώσει καμία άλλη πληροφορία.

Ο Τρύφωνας Σαμαράς απαντώντας σε ερώτηση για το αν είδε μεθυσμένη την 45χρονη ανέφερε: «Ήταν αρκετά χαρούμενη, δεν παραπατούσε από το αλκοόλ, έπινε σε λογικά πλαίσια. Μας κέρασαν κάτι σφηνάκια και αυτό».

Όταν η 45χρονη συνελήφθη μετά από 7 περίπου ώρες, το αλκοτέστ έδειξε πως είχε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ. Ωστόσο, οι αρχές περιμένουν τα αποτέλεσμα της αιμοληψίας που μπορεί να βγουν ακόμη και σε έναν μήνα.

Η 45χρονη αναμένεται το Σάββατο να βρεθεί ενώπιων εισαγγελέα για να καταθέσει για τα όσα έγιναν τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Θέρμη.