Θεσσαλονίκη: 14χρονες βρέθηκαν ημιλιπόθυμες σε παραλία μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Η μία νοσηλεύεται στο «Ιπποκράτειο»

Τα κορίτσια αγόρασαν 2 μπουκάλια βότκας και 6 μπουκάλια ρετσίνας από μίνι μάρκετ της περιοχής - Αναζητείται ο ιδιοκτήτης που τους τα πούλησε
Μεθυσμένες και σε ημιλιπόθυμη κατάσταση κατάσταση, βρέθηκαν τυχαία από πολίτες 2 κορίτσια στην παραλία της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Όπως αποδείχθηκε από την έρευνα, οι δύο 14χρονες είχαν αγοράσει κάποιες ώρες νωρίτερα 6 μπουκάλια αλκοόλ από μίνι μάρκετ της περιοχής για να τα καταναλώσουν με άλλες φίλες τους.

Τα κορίτσια βρέθηκαν σε κακή κατάσταση στην παραλία της Θεσσαλονίκης, το βράδυ του Σαββάτου (22.11.2025). Οι πολίτες ενημέρωσαν αμέσως την αστυνομία και κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ώστε να δοθούν στις ανήλικες οι πρώτες βοήθειες. Η μία μάλιστα είχε καταναλώσει τόσο αλκοόλ που χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Πλέον νοσηλεύεται προληπτικά στο «Ιπποκράτειο». Η φίλη της μεταφέρθηκε σε κοντινό αστυνομικό τμήμα μέχρι να την παραλάβουν οι γονείς τους, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Αναζητείται ο άνθρωπος που πούλησε αλκοόλ στις ανήλικες

Από την έρευνα που έγινε, αποδείχθηκε πως οι δύο 14χρονες είχαν επισκεφθεί νωρίτερα μίνι μάρκετ της περιοχής για να αγοράσουν 2 μπουκάλια βότκα και 4 μπουκάλια ρετσίνας.

Σκοπός τους, τον οποίο κατάφεραν, ήταν να πάνε στην παραλία της Καλαμαριάς και να τα καταναλώσουν μέχρι «τελικής πτώσης».

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ήδη έχει ταυτοποιηθεί με τις αρχές να ξεκινούν άμεσα έρευνα για τον εντοπισμό του.

Παρά τις προσπάθειές τους όμως, ακόμη δεν έχει βρεθεί.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία ενώ την προανάκριση διενεργεί το τμήμα ασφαλείας της Τούμπας.

