Θεσσαλονίκη: 24χρονος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και τα έκανε «γυαλιά καρφιά»

Μαζί με τον 19χρονο συνεργό του έκλεψαν αντικείμενα αξίας 3.000 ευρώ - Συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιάννης Παναγόπουλος

Γυαλιά – καρφιά τα έκαναν δύο άνδρες στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι μπούκαραν στο σπίτι της πρώην συντρόφου του ενός, την περασμένη Δευτέρα (09.02.2026) σπάζοντας έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές και κλέβοντας διάφορα αντικείμενα. Το σοβαρό επεισόδιο έγινε στην περιοχή της Ν. Μηχανιώνας και οι αστυνομικοί αμέσως εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους.

Όπως φάνηκε από την έρευνα, ο 24χρονος πρώην σύντροφος της κοπέλας, μαζί με έναν 19χρονο, εισέβαλαν στο σπίτι, στη Θεσσαλονίκη και ξεκίνησαν να προκαλούν φθορές στις ηλεκτρικές συσκευές. Πριν φύγουν από το σημείο, έκλεψαν διάφορα προσωπικά αντικείμενα της γυναίκας, η αξία των οποίων εκτιμάται στα 3.000 ευρώ.

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο άνδρες οι οποίοι θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

