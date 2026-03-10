Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: 35χρονος κατηγορείται για τον βιασμό της 5χρονης ανιψιάς του

Στην δικογραφία που σχηματίστηκε εναντίον του αφορά τα αδικήματα του βιασμού, των γενετήσιων πράξεων με ανηλίκους ή ενώπιον τους και παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας
Συγκέντρωση εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία στην πλατεία Μαβίλη και πορεία στο υπουργείο Οικονομικών και στο υπουργείο Υγείας, Τετάρτη 19 Μαρτίου 2025. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), πραγματοποίησε εικοσιτετράωρη απεργία στην περιφέρεια και στάση εργασίας στην Αττική, ζητώντας την επίλυση οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας / Eurokinissi

Μια σοκαριστική υπόθεση απασχολεί τις τελευταίες ώρες τις Αρχές στη Θεσσαλονίκη, με έναν 35χρονο να κατηγορείται για ασελγείς πράξεις σε βάρος της μόλις πεντάχρονης ανιψιάς του.

Πρόκειται για περιστατικό που σημειώθηκε χθες (09.03.2026) σε διαμέρισμα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, με τον 35χρονο να προβαίνει σε ασελγείς πράξεις κατά της ανιψιάς του. Αυτό φαίνεται να έγινε αντιληπτό από μέλος της οικογένειας.

Στη συνέχεια οι γονείς κάλεσαν στο Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης και κατήγγειλαν τον 35χρονο ενώ στη συνέχεια όλοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας και ακολούθως στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε εναντίον του αφορά, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., τα αδικήματα του βιασμού, των γενετήσιων πράξεων με ανηλίκους ή ενώπιον τους και παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Ο 35χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης για τα περαιτέρω.

Ελλάδα
