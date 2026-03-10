Θεσσαλονίκη: 35χρονος κατηγορείται για τον βιασμό της 5χρονης ανιψιάς του

Μια σοκαριστική υπόθεση απασχολεί τις τελευταίες ώρες τις Αρχές στη Θεσσαλονίκη, με έναν 35χρονο να κατηγορείται για ασελγείς πράξεις σε βάρος της μόλις πεντάχρονης ανιψιάς του.

Πρόκειται για περιστατικό που σημειώθηκε χθες (09.03.2026) σε διαμέρισμα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, με τον 35χρονο να προβαίνει σε ασελγείς πράξεις κατά της ανιψιάς του. Αυτό φαίνεται να έγινε αντιληπτό από μέλος της οικογένειας.

Στη συνέχεια οι γονείς κάλεσαν στο Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης και κατήγγειλαν τον 35χρονο ενώ στη συνέχεια όλοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας και ακολούθως στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε εναντίον του αφορά, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., τα αδικήματα του βιασμού, των γενετήσιων πράξεων με ανηλίκους ή ενώπιον τους και παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Ο 35χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης για τα περαιτέρω.