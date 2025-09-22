Θεσσαλονίκη: 36χρονος κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά 4 ανήλικα αγόρια όταν έπαιζαν σε σχολείο

Ένας 36χρονος κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά 4 ανήλικα αγόρια, την ώρα που αυτά έπαιζαν σε δημοτικό σχολείο στη Νεάπολη της Θεσσαλονίκης. Όλα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής, (21/9/2025), ενώ εκτός από την παρενόχληση ο άνδρας φέρεται να ακολούθησε και τα παιδιά, ηλικίας 9 και 11 ετών.

Ο 36χρονος ομογενής από την Γεωργία φαίνεται πως εκείνο το βράδυ στη Θεσσαλονίκη βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, καθώς ομολόγησε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, αλλά αρνείται τις υπόλοιπες πράξεις και τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση των αγοριών, ενώ ζήτησε να συγκεντρωθεί και υλικό από κάμερες της περιοχής για να το αποδείξει.

Αστυνομικοί τον συνέλαβαν και εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και απειλή.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης το οποίο ανέβαλε την εκδίκασή της επειδή απουσίαζαν οι μάρτυρες του κατηγορητηρίου.

Το δικαστήριο αποφάσισε να διατηρήσει την κράτησή του μέχρι να γίνει η δίκη. Την ίδια ώρα, ο 36χρονος ισχυρίστηκε ότι ασκήθηκε βία εναντίον του από γονείς και δια των υπερασπιστών του επιφυλάχθηκε να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του.