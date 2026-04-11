Θεσσαλονίκη: 37χρονος κάρφωσε σπασμένο γυαλί στον θώρακα 20χρονου – Στο νοσοκομείο το θύμα

Σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα σε δύο άνδρες, σημειώθηκε τη Μεγάλη Παρασκευή (11.04.2026) στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα ένας 20χρονος να καταλήξει στο νοσοκομείο με τραύματα στον θώρακα.

Το επεισόδιο έγινε σε σπίτι στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, όταν ο 37χρονος κάρφωσε σπασμένο γυαλί στον θώρακα του θύματος.

Ο 20χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται.

Ο 37χρονος συνελήφθη από τις αρχές ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη σωματική βλάβη και αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.