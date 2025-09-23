Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: 38χρονος έπεσε από μπαλκόνι 2ου ορόφου και σκοτώθηκε ακαριαία

Από την έρευνα των αρχών δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια
ασθενοφόρο
Photo / Eurokinissi

Αντιμέτωποι με μία νέα τραγωδία είναι οι κάτοικοι της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη, καθώς ένας άνδρας 38 χρόνων σκοτώθηκε ακαριαία μετά από πτώση που είχε από μπαλκόνι 2ου ορόφου.

Το σοκαριστικό δυστύχημα έγινε το πρωί της Τρίτης (23.09.2025) επί της οδού Ιασωνίδου, στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Η μοιραία πτώση έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες -μέχρι τώρα- συνθήκες. Από την έρευνα των αρχών δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο για να παραλάβει τον τραυματία. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, ο 38χρονος δεν επανήλθε ποτέ.

Η έρευνα των αρχών είναι σε εξέλιξη ώστε να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα.

Πληροφορίες από thestival.gr

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η στιγμή που γυναίκα Ρομά αρπάζει αλυσίδα από τον λαιμό ηλικιωμένης – Δείτε βίντεο
Συνελήφθη η 37χρονη γυναίκα και ο συνεργός της, κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση - Έπειθαν τα θύματά τους ότι γνωρίζονται για να μπορούν να τους ακουμπούν άνετα και να τους παίρνουν αγκαλιά
Γυναίκες
Newsit logo
Newsit logo