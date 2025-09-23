Θεσσαλονίκη: 38χρονος έπεσε από μπαλκόνι 2ου ορόφου και σκοτώθηκε ακαριαία

Αντιμέτωποι με μία νέα τραγωδία είναι οι κάτοικοι της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη, καθώς ένας άνδρας 38 χρόνων σκοτώθηκε ακαριαία μετά από πτώση που είχε από μπαλκόνι 2ου ορόφου.

Το σοκαριστικό δυστύχημα έγινε το πρωί της Τρίτης (23.09.2025) επί της οδού Ιασωνίδου, στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Η μοιραία πτώση έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες -μέχρι τώρα- συνθήκες. Από την έρευνα των αρχών δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο για να παραλάβει τον τραυματία. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, ο 38χρονος δεν επανήλθε ποτέ.

Η έρευνα των αρχών είναι σε εξέλιξη ώστε να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα.

