Θεσσαλονίκη: 46χρονη έριξε χλωρίνη στο πρόσωπο 38χρονου επειδή έκανε φασαρία

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν και την 46χρονη αλλά και μία 44χρονη η οποία προμήθευσε την κατηγορούμενη με την χλωρίνη
Χειροπέδες σε μία 46χρονη, πέρασαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη καθώς κατηγορείται πως έριξε χλωρίνη στο πρόσωπο ενός 38χρονου.

Το σοβαρό περιστατικό έγινε το πρωί του Δεκαπενταύγουστου, στη Θεσσαλονίκη. Τότε η 46χρονη φαίνεται πως ενοχλήθηκε από τον θόρυβο που έκανε ο άνδρας ενώ κάθονταν με την παρέα του και έτσι του έριξε χλωρίνη στο πρόσωπο.

Το καυστικό υγρό φαίνεται πως προμηθεύτηκε από μία 44χρονη.

Ο 38χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά με ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Σε βάρος της 46χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν και την 44χρονη.

Οι 2 γυναίκες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

