Θεσσαλονίκη: Αγνοείται 76χρονη από τη Σερβία – Βούτηξε στη θάλασσα και δεν βγήκε ποτέ

Συναγερμός έχει σημάνει σε διασωστικές ομάδες και λιμενικό στη Θεσσαλονίκη, το βράδυ της Παρασκευής (29.08.2025). Ο λόγος είναι η εξαφάνιση μίας γυναίκας ηλικίας 76 ετών, στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Τριάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr για την εξαφάνιση της 76χρονης που έχει καταγωγή από τη Σερβία, πήγε για κολύμπι με δύο ακόμη άτομα στη θάλασσα της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όμως, ενώ οι φίλοι της βρήκαν από το νερό κατά τις 6:30 το απόγευμα, η ίδια δεν επέστρεψε ποτέ στην ακτή.

Η απουσία της έγινε αντιληπτή και βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για να εντοπιστούν στα ίχνη της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις έρευνες συμμετέχει το Λιμενικό Σώμα και κλιμάκιο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης με σκάφος και τετραμελές πλήρωμα.