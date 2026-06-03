Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε η δίκη για την 17χρονη ΑμεΑ που την ξέχασαν στο λεωφορείο – «Θόλωσα, νόμιζα πως ήταν ασφαλής», λέει η μητέρα της

Για τις 14 Οκτωβρίου 2026 πήρε αναβολή σήμερα (03.06.2026) η δίκη για την υπόθεση της 17χρονης ΑμεΑ στη Θεσσαλονίκη που την ξέχασαν μέσα στο λεωφορείο για 2 ώρες. Για την υπόθεση κατηγορούνται δύο εργαζόμενοι του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ, καθώς το κορίτσι παρέμεινε εγκλωβισμένο και δεμένο μέσα στο λεωφορείο, μιας και ήταν αδύνατο -λόγω της κατάστασής της- να βγάλει μόνη της την ζώνη της.

Ο δικηγόρος της οικογένειας της 17χρονης ΑμεΑ, Χρήστος Ράπτης, μίλησε στο newsit.gr, αποκαλύπτοντας πως οι γονείς είναι ακόμα αναστατωμένοι ενώ η ανήλικη αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα μετά το περιστατικό στο λεωφορείο του Κέντρου Φροντίδας της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Τόνισε δε πως η δίκη πήρε αναβολή λόγω κωλύματος του δικηγόρου ενός εκ των δύο κατηγορουμένων.

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Η μητέρα της, μας καταγγέλλει πως η 17χρονη ΑμεΑ βρέθηκε εντελώς τυχαία επειδή εκείνη κάλεσε το Κέντρο Φροντίδας, αλλιώς θα είχε εντοπιστεί το μεσημέρι, σε πολύ χειρότερη κατάσταση.

Περιέγραψε μάλιστα καρέ – καρέ το «θρίλερ» που εκτυλίχθηκε στην ανατολική Θεσσαλονίκη, αποκαλύπτοντας πως δεν μπορούσε να σταματήσει να κλαίει σκεπτόμενη πως το παιδί της ήταν 2 ώρες μόνο του και δεμένο μέσα στο λεωφορείο ενώ έκανε αφόρητη ζέστη.

Σχολίασε μάλιστα πως στην περίπτωση που δεν είχε πάρει εκείνη τυχαία τηλέφωνο, θα είχε βρεθεί το μεσημέρι, σε κακή κατάσταση.

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«Στις 9 το πρωί ήρθε στο σπίτι μου το λεωφορείο του ΚΔΑΠ να πάρει το παιδί μου. Η κόρη μου όμως δεν πήγαινε στο ΚΔΑΠ. Θα πήγαινε σε μια άλλη δομή του ίδιου ιδιοκτήτη, το ΚΔΗΦ. Δεν αποβιβάστηκε ποτέ από το λεωφορείο. Σκεφτόμουν πως το παιδί μου είναι ασφαλές εκεί πέρα. Είπα να πάρω τηλέφωνο την υπεύθυνη του ΚΔΗΦ να ρωτήσω πως είναι γιατί την προηγούμενη ημέρα ήρθε λίγο αναστατωμένη. Μου απάντησε ότι δεν ήταν εκεί. Έπαθα σοκ. Δεν πήγε αμέσως ο νους μου στο κακό. Η υπεύθυνη μου είπε ότι μάλλον θα ξέμεινε στο ΚΔΑΠ. Ξαναπήρα. Εκεί πλέον άρχισα να πανικοβάλλομαι», περιέγραψε στην αρχή.

«Χτυπάει το τηλέφωνο μου στη συνέχεια και μου λέει η διευθύντρια “αυτά με τα οποία τρομάξατε, έγιναν. Το παιδί ξεχάστηκε μέσα στο λεωφορείο”. Από εκεί και πέρα θόλωσα. Κλαίω πραγματικά γιατί είχα στείλει το παιδί μου με το ζόρι εκεί. Της είπα “γρήγορα να μου φέρεις το παιδί στο σπίτι” και μου είπε ότι την πήγαν στο ΚΔΗΦ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Σαν να είχα πάθει εγκεφαλικό. Δεν ξέρω αν άρθρωνα σωστά τις λέξεις μου εκείνη την ώρα. Έκλαιγα και από τύψεις που το είχα στείλει με το ζόρι αλλά και με την εικόνα του παιδιού μου να περιμένει 2 ώρες στο λεωφορείο, μέσα στην κάψα, μόνο του. Και τώρα που τα λέω δεν μπορώ το διανοηθώ αυτό το πράγμα.

Και τι θα γινόταν αν δεν τους έπαιρνα τηλέφωνο; Το παιδί θα το ανακάλυπτα το μεσημέρι. Δεν ξέρω σε τι συνθήκες θα το ανακάλυπταν, Πεθαμένο; Η Παναγία, μας βοήθησε, πραγματικά η Παναγία. Αλήθεια σας το λέω. Δοξάζω τον Θεό», κατέληξε η μητέρα της 17χρονης.