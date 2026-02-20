Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Ανήλικος κατηγορείται για revenge porn και για επίθεση σε 17χρονη έγκυο

Φέρεται πως ανέβασε βίντεο revenge porn στα social media για να εκθέσει την 16χρονη σύντροφό του – Φίλη της η 17χρονη που τραυματίστηκε από την επίθεση
Για revenge porn και για επίθεση κατά ανήλικης εγκύου, κατηγορείται ένας 16χρονος στη Θεσσαλονίκη ο οποίος συνελήφθη από τις αρχές.

Η αρχή όλων έγινε όταν ο 16χρονος από την Θεσσαλονίκη, φέρεται πως ανέβασε στα social media του βίντεο revenge porn με την συνομήλικη σύντροφό του. Μετά από αυτό, ακολούθησε επεισόδιο, με τον ανήλικο να κάνει επίθεση στην 17χρονη εγκυμονούσα φίλη της 16χρονης, με αποτέλεσμα το κορίτσι να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί στο γόνατο.

Ο16χρονος συνελήφθη, κατηγορούμενος τόσο για revenger porn σε βάρος της 16χρονης, όσο και για την επίθεση στην 17χρονη.

Μετά το επεισόδιο, ο 16χρονος φέρεται πως κατέβασε το βίντεο.

