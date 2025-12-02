Θεσσαλονίκη: Ανήλικος ο οδηγός μοτοσικλέτας που οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα – Τον καταδίωκαν 30 αστυνομικοί

Μία κινηματογραφική καταδίωξη συνέβη στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα (01.12.2025), όταν ένα μηχανάκι, δεν σταμάτησε σε έλεγχο των αστυνομικών.

Τότε, γκάζωσε και ξεκίνησε μία τρελή πορεία με μία θεαματική καταδίωξη στην οδό Μοναστηρίου, όπου μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, με βίντεο να έχει καταγράψει το περιστατικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην καταδίωξη βρέθηκαν περίπου 30 αστυνομικοί σύμφωνα με το thestival.gr, να κυνηγούν τον οδηγό και όταν τον ακινητοποίησαν στη διασταύρωση των οδών Μοναστηρίου και Κωλέττη, ανακάλυψαν ότι ήταν ένας 16χρονος, χωρίς δίπλωμα και με κλεμμένο μηχανάκι.

Μετά από κινητοποίηση της αστυνομίας, ο ανήλικος συνελήφθη με τις κατηγορίες της διακεκριμένης κλοπής, της επικίνδυνης οδήγησης και της απείθειας. Το περιστατικό συνέβη, χθες το μεσημέρι, στην ευρύτερη περιοχή της δυτικής εισόδου της Θεσσαλονίκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως προέκυψε από τον αστυνομικό έλεγχο, ο 16χρονος δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, ενώ εκτός από την κλεμμένη μοτοσικλέτα που οδηγούσε, διαπιστώθηκε ότι τον προηγούμενο μήνα είχε κλέψει άλλες δύο δίκυκλες μηχανές, οι οποίες εντοπίστηκαν κοντά στο σπίτι του.

Στον ανήλικο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 11.350 ευρώ. Εκτός από τον ανήλικο συνελήφθη ο 48χρονος πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Πατέρας και γιος οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Συνελήφθη από δικυκλιστές αστυνομικούς ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ανήλικος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου για τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής, απείθειας και επικίνδυνης οδήγησης.

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Δυτικής Εισόδου, ο ανωτέρω δε συμμορφώθηκε σε σήματα αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, επιβαίνοντας σε δίκυκλη μοτοσικλέτα που αφαίρεσε νωρίτερα από την περιοχή της Ξηροκρήνης, πλην όμως στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στερούταν άδειας ικανότητας οδήγησης και βεβαιώθηκαν σε βάρος του διοικητικά πρόστιμα ύψους 11.350 ευρώ, ενώ από τη συνεχιζόμενη έρευνα προέκυψε ότι κατά τον μήνα Νοέμβριο του 2025 αφαίρεσε δύο ακόμη δίκυκλες μοτοσικλέτες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, οι οποίες ανευρέθηκαν πλησίον της οικίας του και θα αποδοθούν στους νόμιμους κατόχους τους.

Επιπλέον, συνελήφθη ο 48χρονος πατέρας του, για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου».