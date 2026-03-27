Θεσσαλονίκη: Αθώα η 77χρονη που είχε κατηγορηθεί για τον ξυλοδαρμό του 82χρονου συζύγου της – «Θέλει να με διώξει από το σπίτι γιατί έχει γκομενιλίκια»

Αθώα λόγω αμφιβολιών κρίθηκε σήμερα (27/3/2026) από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, η 77χρονη γυναίκα η οποία κατηγορήθηκε για ενδοοικογενειακή βία και συγκεκριμένα ότι χτύπησε τον 82χρονο σύζυγό της, ο οποίος αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα.

Η 77χρονη ήταν αντιμέτωπη με κατηγορίες όχι μόνο για απλή ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, αλλά και για παραβίαση περιοριστικών όρων, καθώς δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε απασχολήσει τι αρχές με αυτό το θέμα.

Στην δίκη που πραγματοποιήθηκε σήμερα η ηλικιωμένη υποστήριξε ότι ο άντρας της λέει ψέματα γιατί έχει άλλες γυναίκες στη ζωή του και θέλει να τη διώξει από το σπίτι. Εκείνος δεν ήταν στη σημερινή δίκη καθώς έχει κινητικά προβλήματα.

Στην απολογία της στο δικαστήριο ανάφερε: «Όταν εξαρτάται από εμένα να μαγειρέψω να πλύνω να του τα ετοιμάζω όλα πως να μην είμαι στο σπίτι μαζί του; Θέλω να είμαι μαζί του. Θέλω να τα βρούμε δεν θέλω να μαλώνουμε και περισσότερο για το παιδί μου. Δεν μένει μαζί μας. Εγώ λέω ότι δεν τον χτυπάω. Ποιον να πιστέψετε; Αυτόν ή εμένα; Μάλλον θέλει να με διώξει από το σπίτι για να του αφήσω το σπίτι. Έχει γκομενιλίκια.

Δεν θέλω να στενοχωρώ τον γιο μου. Έναν τον εχω. Πονάει στα πόδια του ο σύζυγός μου. Με περπατούρα ειναι. Θέλω να μην ξαναέρθω στα δικαστήρια ούτε εγω ούτε ο άντρας μου»

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος ανέφερε στην προανακριτική του κατάθεση:

«Είχαμε περιστατικά βίας και την είχα καταγγείλει 26/02 για ενδοοικογενειακή. Επιθυμώ να εξεταστώ από Ιατροδικαστική. Δεν επιθυμώ ποινική δίωξη παρά μόνο να σταματήσει να με χτυπάει».

«Από το πρωί ξεκινήσαμε να λογοφέρουμε για ασήμαντο λόγο, όμως το απόγευμα μου κατάφερε χτυπήματα στη μύτη και στην αριστερή πλευρά του προσώπου. Κάλεσα τον γιο μου να ζητήσω βοήθεια».