Θεσσαλονίκη: Δύο σακίδια με σπρέι σήμαναν συναγερμό στους σταθμούς «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» του μετρό

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί του Σαββάτου (6/9/25) στην Θεσσαλονίκη, που θυμίζει «φρούριο» λόγω της ΔΕΘ, μετά από απειλή στο μετρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 08:00 το πρωί, δύο άτομα μπήκαν στο Μετρό από στάση κρατώντας δύο σακίδια, όμως βγήκαν χωρίς αυτά.

Όπως έγινε γνωστό, με εντολή της αστυνομίας «κατόπιν απειλής» διακόπηκε η λειτουργία των σταθμών του μετρό Θεσσαλονίκης «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» και η κυκλοφορία μεταξύ τους.

Η αστυνομία έκανε ελέγχους σε όλους τους σταθμούς από Βούλγαρη έως Νέα Ελβετία και τελικά τα σακίδια εντοπίστηκαν σε καταπακτή. Μέσα είχαν υλικά για γκράφιτι.

Οι σταθμοί άνοιξαν και πάλι, μόλις ολοκληρώθηκε η σχετική διερεύνηση στις 8.40 και έληξε ο συναγερμός.