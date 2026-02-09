Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Τα σοβαρά επεισόδια που συνέβησαν έξω από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το περασμένο Σάββατο 07.02.2026, προκάλεσαν την παρέμβαση του εισαγγελέα.

Συγκεκριμένα, ο προϊστάμενος εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, με εντολή του προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ζητώντας, μεταξύ άλλων, να διερευνηθεί εάν η Πρυτανεία γνώριζε για την διεξαγωγή του πάρτυ, αν υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από τους διοργανωτές κι αν δόθηκε άδεια για να γίνει η εκδήλωση στην Πολυτεχνική Σχολή.