ΑΠΘ: Λήγει το «τελεσίγραφο» 48 ωρών από το Υπουργείο Παιδείας για το πάρτι και τα επεισόδια του Σαββάτου

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου 07.02.2026 στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, έπειτα από πάρτι που πραγματοποιήθηκε χωρίς άδεια. Κατά τη διάρκεια των γεγονότων καταγράφηκαν επιθέσεις σε αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έγιναν εκατοντάδες προσαγωγές και τραυματίστηκε ένας αστυνομικός. Η ένταση που επικράτησε στους χώρους του πανεπιστημίου προκάλεσε έντονη ανησυχία για την ασφάλεια και τη φύλαξη του Ιδρύματος.

Τα επεισόδια στο ΑΠΘ οδήγησαν σε άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο έδωσε διορία 48 ωρών στη διοίκηση του πανεπιστημίου για να δώσει εξηγήσεις. Μεταξύ άλλων, ζητήθηκαν απαντήσεις για το αν η εκδήλωση ήταν γνωστή στα αρμόδια όργανα, αν είχε ζητηθεί άδεια, ποιος ήταν ο ρόλος της εταιρείας φύλαξης και ποια είναι η ακριβής έκταση των συμβάντων, καθώς και αν σημειώθηκαν παράνομες πράξεις ή φθορές εντός των πανεπιστημιακών χώρων.

Η αντίδραση του υπουργείου Παιδείας

Το υπουργείο Παιδείας ζήτησε άμεση και πλήρη ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και ασφάλειας του Πανεπιστημίου αλλά και από τις αστυνομικές αρχές για τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν στους χώρους τους πανεπιστημίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καταδικάζει απερίφραστα τα σοβαρά επεισόδια βίας που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, σε άμεση εγγύτητα με πανεπιστημιακό χώρο.

Το Υπουργείο έχει ζητήσει άμεση και πλήρη ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και ασφάλειας του Πανεπιστημίου αλλά και από τις αστυνομικές αρχές σχετικά με:

Αν ήταν εις γνώση των οργάνων του Πανεπιστημίου η διενέργεια της εκδήλωσης

Εάν υπήρξε αίτημα και σχετική άδεια

Το ρόλο της εταιρείας φύλαξης του Πανεπιστήμιου

Τα ακριβή περιστατικά και την έκταση των συμβάντων. Το εάν και σε ποιο βαθμό τελέστηκαν παράνομες πράξεις ή καταστροφές εντός πανεπιστημιακών χώρων.

Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ πρέπει εντός 48 ωρών να αποτυπώσουν τις ενέργειες που έγιναν από την πλευρά τους αλλά και τις ενέργειες που έπονται σύμφωνα με το νόμο 5224/25. Η Πολιτεία διαθέτει πλέον σαφές και ολοκληρωμένο πλέγμα διατάξεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας στα Πανεπιστήμια. Το πλαίσιο αυτό θα εφαρμοστεί πλήρως και χωρίς καμία έκπτωση, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Οι ευθύνες θα ζητηθούν και θα αποδοθούν.

Το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη και θα πράξει ό,τι απαιτείται για την προστασία της ασφάλειας της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ομαλής λειτουργίας των Ιδρυμάτων».

Οι Πρυτανικές Αρχές ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι το πάρτι έγινε χωρίς άδεια, κάνοντας λόγο για «θλιβερή μειοψηφία» που μετέτρεψε την Πολυτεχνική σε χώρο εγκληματικών συμπεριφορών και επαναφέροντας το ζήτημα της ελεγχόμενης πρόσβασης στους πανεπιστημιακούς χώρους.

«Μια θλιβερή, ασήμαντη μειοψηφία δήθεν υπερασπιστών της ελευθερίας μετέτρεψε χθες το προαύλιο της Πολυτεχνικής και τις οδούς Γ’ Σεπτεμβρίου και Εγνατία σε θέατρο εγκληματικών συμπεριφορών σε βάρος της αστυνομίας, των πολιτών και της ίδιας της ακαδημαϊκής κοινότητας», αναφέρουν οι Πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ ως υπαίτιους των επεισοδίων που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου, σε νεότερη ανακοίνωση τους που εκδόθηκε αργά το βράδυ, ενώ θέτουν παράλληλα το ζήτημα της «άμεσης ενεργοποίησης της ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου».

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση των Πρυτανικών αρχών υπό τον τίτλο «Ποιοι σπιλώνουν το δημόσιο πανεπιστήμιο;» αναφέρει:

«Από την έρευνα των Πρυτανικών Αρχών, που συνεχίζεται σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, αναζητούνται οι πιθανές ευθύνες. Έπρεπε να αποκλειστούν οι χώροι της Πολυτεχνικής ενόσω διεξάγονταν εξετάσεις μέχρι το βράδυ της Παρασκευής; Πόσοι και ποιοι από τους δήθεν επαναστάτες είναι πράγματι φοιτητές και γιατί δεν ελέγχθηκαν οι παρείσακτοι; Ποιος ή ποιοι διέδωσαν το άθλιο ψέμα ότι οι Πρυτανικές Αρχές, ο Κοσμήτορας ή οποιοσδήποτε άλλος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είχαν δώσει άδεια για την εκδήλωση;

Αυτά και άλλα ερωτήματα για την προσπάθεια σπίλωσης του Πανεπιστημίου, την επαίσχυντη επίθεση στις αρχές ασφαλείας, τον τραυματισμό αστυνομικού και την καταστροφή της περιουσίας των πολιτών, θα απαντηθούν, είναι βέβαιο. Αυτό που είναι, επίσης, βέβαιο είναι ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δε θα ξανακυλήσει στη φοβική απραξία και στη συρρίκνωση του σπουδαίου εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, υπό την απειλή των πιο αντιδραστικών στοιχείων της ελληνικής κοινωνίας. Ίσως ήρθε, τελικά, η ώρα για την άμεση ενεργοποίηση της ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου», καταλήγει η ανακοίνωση του ΑΠΘ.

Από την πλευρά τους, συνδικαλιστικοί φορείς της αστυνομίας άσκησαν σκληρή κριτική για την κατάσταση ασφάλειας στο πανεπιστήμιο, με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης να κάνει λόγο για «ξέφραγο αμπέλι» και να ζητά αυστηρότερα μέσα αντιμετώπισης, ενώ και η Ένωση Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Κεντρικής Μακεδονίας καταδίκασε τα γεγονότα.

Υπενθυμίζεται ότι από τα επεισόδια, ένας αστυνομικός νοσηλεύεται τραυματισμένος από μολότοφ που δέχτηκε, έχοντας εγκαύματα στο πρόσωπο και τον αυχένα του.

Μολότοφ, κοντάρια και κάνναβη βρέθηκαν έξω από το ΑΠΘ μετά τα επεισόδια

Σημαντικά ευρήματα είχε η έρευνα της Αστυνομίας έξω από την πολυτεχνική σχολή του ΑΠΘ μετά τα επεισόδια τα ξημερώματα του του Σαββάτου, για τα οποία έγιναν εκατοντάδες προσαγωγές. Στη σχολή του ΑΠΘ, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 25 κοντάρια, 7 βόμβες μολότοφ, 10 αντιασφυξιογόνες μάσκες αλλά και μικροποσότητα κάνναβης, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Υλικά τα οποία φαίνεται ότι μεταφέρθηκαν στο σημείο από φοιτητές.