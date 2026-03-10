Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Έκρυβαν σε πατάρι κουρείου 9 παράνομους μετανάστες – Τέσσερις συλλήψεις

Οι εννέα μετανάστες που βρέθηκαν στο κουρείο είχαν μεταφερθεί από περιοχή του Έβρου με όχημα τύπου βαν
Στο πατάρι ενός κουρείου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης βρέθηκαν 9 Αφγανοί μετανάστες που δεν διέθεταν έγγραφα για νόμιμη διαμονή τους στην Ελλάδα.

Οι παράνομοι μετανάστες εντοπίστηκαν στο κουρείο στη Θεσσαλονίκη μετά από αστυνομική επιχείρηση. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερις αλλοδαποί και μεταξύ αυτών η ιδιοκτήτρια του κουρείου. 

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε, χθες (09.03.2026) το βράδυ, από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης. Μέσα στο κουρείο εντοπίστηκε και συνελήφθη 18χρονος από τη Συρία, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει τη φύλαξη των εννέα αλλοδαπών. Μετά από αστυνομικές αναζητήσεις συνελήφθησαν 26χρονος συμπατριώτης του, ως υπεύθυνος του καταστήματος, και η 27χρονη Λιβανέζα ιδιοκτήτρια της επιχείρησης.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι εννέα μετανάστες είχαν μεταφερθεί νωρίτερα την ίδια ημέρα από περιοχή του Έβρου με όχημα τύπου βαν. Τη μεταφορά φέρεται να πραγματοποίησε 23χρονος Ρουμάνος, ο οποίος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ορεστιάδας.

Σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για προώθηση παράτυπων μεταναστών και παροχή καταλύματος, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

