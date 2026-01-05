Συμβαίνει τώρα:
Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι με όρους οι 3 Τούρκοι για αρπαγή και εκβίαση 6 παράνομων μεταναστών

Είχαν συλληφθεί, κατόπιν καταγγελίας, σε μονοκατοικία όπου κρατούσαν τους έξι παράνομους μετανάστες
Φωτογραφία (αρχείου) Βασίλης Παπαδόπουλος

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν τη Δευτέρα (05.01.2026) οι τρεις Τούρκοι υπήκοοι που συνελήφθησαν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στη Θεσσαλονίκη. Κατηγορούνταν για αρπαγή και εκβίαση έξι παράνομων μεταναστών, μεταξύ αυτών τριών συμπατριωτών τους και τριών ανήλικων Αιγυπτίων.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας στη Θεσσαλονίκη αποφάσισαν να επιβάλουν στους έξι Τούρκους που κατηγορούνταν για αρπαγή και εκβίαση των έξι παράνομων μεταναστών, τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και, κατά περίπτωση, της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής.

Απολογούμενοι στην ανακρίτρια, οι τρεις κατηγορούμενοι – 23, 24 και 26 ετών – αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή στην υπόθεση δηλώνοντας αθώοι. Δύο εξ αυτών ανέφεραν ότι διαμένουν στη χώρα μας ως αιτούντες άσυλο, ενώ ο τρίτος φαίνεται να στερείται νομιμοποιητικών εγγράφων και γι’ αυτό κρατείται διοικητικά.

Είχαν συλληφθεί, κατόπιν καταγγελίας, σε μονοκατοικία η οποία βρίσκεται στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης. Σε υπνοδωμάτιο της συγκεκριμένης κατοικίας εντοπίστηκαν οι έξι παράτυποι μετανάστες, οι οποίοι καταθέτοντας στις αστυνομικές αρχές κατήγγειλαν, σύμφωνα με τη δικογραφία, ότι κρατούνταν παράνομα στο σημείο και επιπλέον υφίσταντο σωματική βία, με τις πράξεις αυτές να βιντεοσκοπούνται και να αποστέλλονται στις οικογένειές τους με σκοπό την καταβολή χρημάτων για να αφεθούν ελεύθεροι.

Οι ίδιοι κατέθεσαν επιπλέον πως έφτασαν παράνομα στην ελληνική επικράτεια με τη βοήθεια διακινητών που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία, ενώ ταξίδεψαν με υπεραστικό λεωφορείο από τον Έβρο προς τη Θεσσαλονίκη, όπου φέρονται να τους παρέλαβαν δύο εκ των κατηγορουμένων οδηγώντας τους στην παραπάνω μονοκατοικία.

Ελλάδα
