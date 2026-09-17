Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: 14χρονος απείλησε με μαχαίρι συμμαθητές του σε προαύλιο σχολείου

Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο και συνέλαβε τον ανήλικο
Close-up of a young man's hand with a knife, a big blade. Arrogance and violence among young people. Shallow depth of focus.
Άγγελος Λαμπίδης
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Αναστάτωση προκλήθηκε σε σχολείο στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης όταν 14χρονος απείλησε με μαχαίρι συμμαθητές του.

Ο Ιρανός 14χρονος μαθητής γυμνασίου στη Θεσσαλονίκη, γύρω στις 10 το πρωί (17/9/2026), βγήκε εκτός ελέγχου και επιτέθηκε σε ομάδα συμμαθητών του, μεταξύ των οποίων βρισκόταν και 12χρονος Ιρακινός, και τους απείλησε με μαχαίρι.

Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός από το περιστατικό και άμεσα στο σημείο έσπευσαν οι αστυνομικές δυνάμεις, που προχώρησαν στη σύλληψη του νεαρού.

Ο ανήλικος δράστης όπως και ο 12χρονος φέρονται να ζούνε σε δομή μεταναστών.

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