Θεσσαλονίκη: 14χρονος απείλησε με μαχαίρι συμμαθητές του σε προαύλιο σχολείου

Αναστάτωση προκλήθηκε σε σχολείο στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης όταν 14χρονος απείλησε με μαχαίρι συμμαθητές του.

Ο Ιρανός 14χρονος μαθητής γυμνασίου στη Θεσσαλονίκη, γύρω στις 10 το πρωί (17/9/2026), βγήκε εκτός ελέγχου και επιτέθηκε σε ομάδα συμμαθητών του, μεταξύ των οποίων βρισκόταν και 12χρονος Ιρακινός, και τους απείλησε με μαχαίρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός από το περιστατικό και άμεσα στο σημείο έσπευσαν οι αστυνομικές δυνάμεις, που προχώρησαν στη σύλληψη του νεαρού.

Ο ανήλικος δράστης όπως και ο 12χρονος φέρονται να ζούνε σε δομή μεταναστών.