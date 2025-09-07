Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από μαγαζί στον Εύοσμο – Άρπαξαν με τη βία ένα άτομο και έγιναν «καπνός»

Ένα σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (06.09.2025) στη δυτική Θεσσαλονίκη, έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, άγνωστοι προσέγγισαν το κατάστημα το οποίο βρίσκεται στον Εύοσμο στη Θεσσαλονίκη, με έναν εξ αυτών να βγάζει όπλο και να πυροβολεί την πόρτα.

Έπειτα οι δράστες έσυραν με τη βία έναν 20χρονο από το εσωτερικό του καταστήματος σε ένα όχημα -το οποίο βρισκόταν μέσα στο κατάστημα- στο αυτοκίνητό τους και έγιναν «καπνός».

Στο πλαίσιο των ερευνών, ο νεαρός εντοπίστηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, το άτομο έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αστυνομικές Αρχές.

Τέλος, η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.