Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε λεωφορείο στη Σίνδο, σώοι ο οδηγός και οι επιβάτες

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης (3.02.2026) στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, όταν λεωφορείο του ΟΑΣΘ τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το αστικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης στη Σίνδο έπιασε φωτιά εξαιτίας μηχανικής βλάβης, ενώ κινείτο στην έξοδο Κ20, κοντά στο ΔΙΠΑΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν σε ελάχιστο χρόνο, αναγκάζοντας τον οδηγό και τους επιβάτες να εγκαταλείψουν άμεσα το όχημα, προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Όλα ξεκίνησαν όταν άρχισαν να βγαίνουν καπνοί από το πίσω μέρος του λεωφορείο με έναν οδηγό ΙΧ να ειδοποιεί τον οδηγό του λεωφορείου για το συμβάν.

Άμεσα το λεωφορείο σταμάτησε, οι τρεις επιβάτες που ήταν μέσα βγήκαν, ενώ ο οδηγός με έναν πυροσβεστήρα προσπαθούσε να σβήσει τη φωτιά.

Δυστυχώς οι φλόγες επεκτάθηκαν σε όλο το λεωφορείο παρά τις προσπάθειες της πυροσβεστικής που έφτασε στο σημείο. Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα.