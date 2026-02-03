Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε λεωφορείο στη Σίνδο, σώοι ο οδηγός και οι επιβάτες

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν σε ελάχιστο χρόνο, αναγκάζοντας τον οδηγό και τους επιβάτες να εγκαταλείψουν άμεσα το όχημα
Φωτιά σε λεωφορείο στη Σίνδο
Φωτιά σε λεωφορείο στη Σίνδο

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης (3.02.2026) στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, όταν λεωφορείο του ΟΑΣΘ τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το αστικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης στη Σίνδο έπιασε φωτιά εξαιτίας μηχανικής βλάβης, ενώ κινείτο στην έξοδο Κ20, κοντά στο ΔΙΠΑΕ.

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν σε ελάχιστο χρόνο, αναγκάζοντας τον οδηγό και τους επιβάτες να εγκαταλείψουν άμεσα το όχημα, προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Όλα ξεκίνησαν όταν άρχισαν να βγαίνουν καπνοί από το πίσω μέρος του λεωφορείο με έναν οδηγό ΙΧ να ειδοποιεί τον οδηγό του λεωφορείου για το συμβάν.

Το λεωφορείο τυλιγμένο στις φλόγες
Το λεωφορείο τυλιγμένο στις φλόγες

Άμεσα το λεωφορείο σταμάτησε, οι τρεις επιβάτες που ήταν μέσα βγήκαν, ενώ ο οδηγός με έναν πυροσβεστήρα προσπαθούσε να σβήσει τη φωτιά.

Δυστυχώς οι φλόγες επεκτάθηκαν σε όλο το λεωφορείο παρά τις προσπάθειες της πυροσβεστικής που έφτασε στο σημείο. Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
278
242
130
116
107
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo