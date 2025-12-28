Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε πολυκατοικία στην Κάτω Τούμπα με απεγκλωβισμούς ενοίκων – Βίντεο και φωτογραφίες

Άγγελος Λαμπίδης

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική στη Θεσσαλονίκη μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Κάτω Τούμπα λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Κυριακής (28.12.2025).

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Επταλόφου της Κάτω Τούμπας στη Θεσσαλονίκη, όπου είχε εγκλωβιστεί ζευγάρι.

Τους έβγαλε με ασφάλεια η πυροσβεστική.

Να σημειωθεί ότι οι φλόγες μεταδόθηκαν και στο επάνω διαμέρισμα της πολυκατοικίας, από όπου απεγκλωβίστηκε η μητέρα, με τα τρία της παιδιά και η γιαγιά.

Στο διαμέρισμα από το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά βρισκόταν ηλικιωμένο ζευγάρι.

Και οι επτά άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Τις συνθήκες του περιστατικού διερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

