Θεσσαλονίκη: Για μαστροπεία συνελήφθησαν 2 γυναίκες που λειτουργούσαν οίκους ανοχής χωρίς άδεια

Οι οίκοι ανοχής λειτουργούσαν κανονικά παρότι είχαν σφραγιστεί από τον δήμο
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Στα χέρια της αστυνομίας πιάστηκαν δύο γυναίκες οι οποίες βρέθηκαν σε οίκους ανοχής στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσαν παράνομα, παρά τη σφράγισή τους από τον δήμο, και κατηγορούνται για μαστροπεία.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη (30/1/2026), κατά την διάρκεια επιχείρησης για τον εντοπισμό πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικής εκμετάλλευσης, αλλά και για τη νομιμότητα λειτουργίας των συγκεκριμένων χώρων, με τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν τις δύο γυναίκες για μαστροπεία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί έλεγξαν δύο οίκους ανοχής, οι οποίοι φέρονται να λειτουργούσαν χωρίς άδεια, ενώ είχαν σφραγιστεί από τον δήμο. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν αυτές οι δύο γυναίκες, οι οποίες φέρονται να εκμεταλλεύονταν οικονομικά τα έσοδα από την πορνεία.

Παράλληλα, στους συγκεκριμένους χώρους εντοπίστηκαν δύο γυναίκες που εκδίδονταν επ’ αμοιβή.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, το ποσό των 300 ευρώ, τετράδια με χειρόγραφες σημειώσεις, αντικείμενα που σχετίζονται με ερωτικές υπηρεσίες, καθώς και διαφημιστικές κάρτες.

Οι συλληφθείσες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για μαστροπεία και παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η Αρχή και αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ κινείται η διαδικασία για την επανασφράγιση των οίκων ανοχής.

