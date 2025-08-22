Θεσσαλονίκη: Καρέ καρέ η ληστεία σε κοσμηματοπωλείο από σπείρα διαρρηκτών – 11 συλλήψεις και λεία 194.000 ευρώ

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στη Θεσσαλονίκη, τα μέλη της οποίας έκαναν διαρρήξεις και ληστείες σε κοσμηματοπωλεία, εταιρείες, καταστήματα και σπίτια σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες με λεία άνω των 194.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα για τις ληστείες σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες συνελήφθησαν 11 άτομα, από τα οποία 5 είναι ήδη κρατούμενοι σε φυλακές ενώ εξιχνιάστηκαν συνολικά 20 περιπτώσεις.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 11 άτομα, από τα οποία 5 είναι κρατούμενοι στη φυλακή και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης- συμμορίας, ληστεία κατά συναυτουργία και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, τελεσθείσες και σε απόπειρα.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2023, είχαν ενωθεί σε εγκληματική οργάνωση και έκαναν διαρρήξεις και κλοπές.

Για να καταφέρουν τον στόχο τους, είχαν φτιάξει συγκεκριμένη μεθοδολογία (modus operandi), ενώ είχαν διαχωρίσει και ρόλους μεταξύ τους:

Συγκεκριμένα, 8 από τους κατηγορούμενους λειτουργούσαν ως επιχειρησιακά μέλη, ήταν δηλαδή οι οδηγοί για να ξεφύγουν από το σημείο αφού ενάλλασσαν «επιχειρησιακά» οχήματα, ιδιοκτησίας μελών της οργάνωσης. Για να κρύψουν τα αυτοκίνητα χρησιμοποιούσαν ως «καβάτζα», κλειστό υπόγειο πάρκινγκ σε σπίτι στη Θεσσαλονίκη, ενώ τοποθετούσαν σε αυτά πινακίδες κυκλοφορίας, που είχαν προηγουμένως αφαιρέσει από άλλα οχήματα ή πλαστά αντίγραφα.

Μάλιστα μία 31χρονη, μέλος της οργάνωσης είχε ενοικιάσει στο όνομά της το πάρκινγκ των «επιχειρησιακών οχημάτων», ενώ παραχώρησε και δικό της όχημα. Ένας 33χρονος και ένας 23χρονος, είχαν αναλάβει να βρουν «εικονικούς» ιδιοκτήτες για τα οχήματα ενώ μετέφεραν τα οχήματα σε φίλους ή συγγενείς με σκοπό να κρύψουν ποιοι ήταν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες και να μπορούν έτσι να συνεχίζουν τη δράση της συμμορίας χωρίς εμπόδια.

Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε, οι κατηγορούμενοι είχαν μεταξύ τους είτε φιλικές είτε και οικογενειακές σχέσεις.

Στο πλαίσιο της δράσης τους, τα μέλη της οργάνωσης, το διάστημα από 04-09-2023 έως 09-11-2023, έκαναν συνολικά 20 διαρρήξεις και κλοπές και συγκεκριμένα: ληστεία κοσμηματοπωλείου, δυο διαρρήξεις κοσμηματοπωλείων, διάρρηξη καταστήματος, διάρρηξη εταιρείας, 5 διαρρήξεις οικιών, κλοπή αυτοκινήτου, 8 κλοπές κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων και απόπειρα διάρρηξης Ιερού Ναού.

Το συνολικό ποσό που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση υπερβαίνει τις 194.000 ευρώ, ενώ προκλήθηκαν και φθορές συνολικής αξίας 17.000 ευρώ.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και χώρους στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα δυο «επιχειρησιακά» οχήματα που χρησιμοποιούσε η οργάνωση, καθώς και τρία άλλα οχήματα, τα οποία χρησιμοποίησαν ως μέσο προσέγγισης και διαφυγής από και προς το κρυφό πάρκινγκ.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή, ενώ 4 από αυτούς κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Η έρευνα συνεχίζεται για την εξακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας.