Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Κουκουλοφόροι απήγαγαν 15χρονο – Τον χτύπησαν, τον απείλησαν και του ζήτησαν 10.000 ευρώ

Ο ένας από τους δύο δράστες λίγες ημέρες πριν του είχε ζητήσει 500 ευρώ - Τον απειλούσαν πως αν μιλήσει στην αστυνομία, θα τον σκοτώσουν
Μηχανή αστυνομίας
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου Τατιάνας Μπόλαρη

Θύμα αρπαγής, ξυλοδαρμού και ληστείας, έπεσε ένα 15χρονο αγόρι στη Θεσσαλονίκη, τη Δευτέρα (22.09.2025), τη στιγμή που πήγαινε στο σχολείο του. Δράστες της επίθεσης 2 κουκουλοφόροι, ο ένας εκ των οποίων έχει ήδη συλληφθεί.

Η άγρια επίθεση έγινε στη Βόλβη Θεσσαλονίκης. Ενώ ο ανήλικος πήγαινε να παρακολουθήσει το μάθημά του, ένα λευκό βαν του έκοψε τον δρόμο και οι 2 άνδρες τον άρπαξαν και τον απήγαγαν. Στην συνέχεια τον μετέφεραν σε άγνωστη τοποθεσία όπου τον χτύπησαν άγρια και του πήραν χρήματα που κουβαλούσε πάνω του.

Ο εφιάλτης του ωστόσο δεν τελείωσε εκεί. Λίγο πριν τον αφήσουν και πάλι ελεύθερο τον απείλησαν, ζητώντας του να τους δώσει 10.000 ευρώ μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες. Στην περίπτωση που δεν τους έδινε τα λεφτά ή μίλαγε στην αστυνομία, οι 2 κουκουλοφόροι του είπαν πως θα τον σκοτώσουν.

Ο ανήλικος μαζί με τους γονείς του έκαναν καταγγελία στην αστυνομία, η οποία μετά από έρευνα συνέλαβε τον έναν κουκουλοφόρο: έναν 18χρονο που λίγες ημέρες πριν τον είχε απειλήσει για να του δώσει 500 ευρώ.

Ο δεύτερος δράστης αναζητείται από τις αρχές οι οποίες έχουν ξεκινήσει έρευνες για την σοκαριστική υπόθεση επίθεσης και αρπαγής του ανήλικου.

Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση του 15χρονου για τα τραύματα που του προκάλεσαν οι κουκουλοφόροι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo