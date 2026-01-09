Θεσσαλονίκη: Κρατούμενος γρονθοκόπησε και τραυμάτισε σοβαρά αστυνομικό στο Μεταγωγών

Ένας 23χρονος κρατούμενος γρονθοκόπησε και τραυμάτισε σοβαρά έναν 51χρονο αστυνομικό κατά τη διάρκεια επεισοδίου στα κρατητήρια της Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών Θεσσαλονίκης, το απόγευμα της Πέμπτης (8.1.26).

Το επεισόδιο καταγράφηκε σε ένα κελί όπου ο κρατούμενος κατάφερε να χτυπήσει τον αστυνομικό με γροθιά.

Από την επίθεση, ο 51χρονος αστυνομικός έπεσε στο έδαφος και έχασε τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Ο 23χρονος κρατούμενος συνελήφθη και αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και για βία κατά υπαλλήλου.

Σύμφωνα με το thestival.gr, ένας 33χρονος αλλοδαπός που βρισκόταν επίσης στο περιστατικό, συνελήφθη και παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο, όπου καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 8 μηνών χωρίς αναστολή για βία κατά υπαλλήλων.

Ο 33χρονος, κατά την απολογία του, αρνήθηκε τις κατηγορίες και ανέφερε ότι ο 23χρονος συγκρατούμενός του είχε υποστεί κρίση πανικού.