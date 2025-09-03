Θεσσαλονίκη: Ληστές ακινητοποίησαν 26χρονη στο διαμέρισμά της – Επιχείρησαν να τραυματίσουν με σύριγγες αστυνομικούς

Τον απόλυτο εφιάλτη έζησε μια 26χρονη το βράδυ της Τρίτης (02.09.2025), όταν δύο κακοποιοί μπήκαν στο διαμέρισμά της στη Θεσσαλονίκη, την ακινητοποίησαν, άρπαξαν το κινητό της τηλέφωνο, αναζητώντας αντικείμενα αξίας.

Η νεαρή γυναίκα κατάφερε να καλέσει σε βοήθεια, ενώ στο σημείο βρίσκονταν δύο αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης της Θεσσαλονίκης που είχαν ειδοποιηθεί νωρίτερα με κλήση στο «100» για ύποπτα άτομα στο διαμέρισμα και συνέλαβαν τους δράστες, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για 42χρονο και 39χρονο, οι οποίοι – επιπλέον – επιχείρησαν να τραυματίσουν τους αστυνομικούς με σύριγγες που κατείχαν. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ένας εκ των αστυνομικών τραυματίστηκε κατά την ακινητοποίησή τους και μεταφέρθηκε για την παροχή των πρώτων βοηθειών στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Εις βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια και εξύβριση, με την οποία οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών.