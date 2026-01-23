Θεσσαλονίκη: Λύκοι έκοβαν βόλτες σε είσοδο σπιτιού στο Πανόραμα – Ανήσυχοι οι κάτοικοι

Μεγάλη είναι η ανησυχία των κατοίκων στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης μετά την παρουσία λύκων στην περιοχή το τελευταίο διάστημα.

Χαρακτηριστικό είναι βίντεο από κάμερα ασφαλείας, στο οποίο διακρίνονται πέντε λύκοι να φτάνουν μέχρι την είσοδο σπιτιού στο Πανόραμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ίδια ζώα επισκέφθηκαν το συγκεκριμένο σημείο δύο φορές μέσα στην ίδια ημέρα, μία τις πρωινές και μία τις βραδινές ώρες.

Όπως μετέδωσε το ERTNews το βράδυ της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου, στην περιοχή βρέθηκαν στελέχη του τοπικού δασαρχείου, σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ», προκειμένου να εντοπίσουν τους λύκους και να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την απομάκρυνσή τους.