Θεσσαλονίκη: Με πυρσούς, κόρνες και συνθήματα η πορεία των ενστόλων – «Ζητάμε αξιοπρέπεια»

«Κύριε πρωθυπουργέ, κύριοι υπουργοί, σκύψτε τα κεφάλια σας πάνω από αυτά τα παιδιά. Δεν είναι αναλώσιμοι», είπαν οι γονείς του αδικοχαμένου αστυνομικού, Γιώργου Λυγγερίδη
Συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας των ενστόλων στη Θεσσαλονίκη
Συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας των ενστόλων στη Θεσσαλονίκη / ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Με πυρσούς, σφυρίχτρες, κόρνες και συνθήματα κατέληξε μπροστά στο ΥΜΑΘ η πορεία διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το απόγευμα της Παρασκευής (05.09.2025) οι ένστολοι των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στην κινητοποίηση που γίνεται με αφορμή την έναρξη της ΔΕΘ και την παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Θεσσαλονικη, συμμετείχαν αστυνομικοί, πυροσβέστες, λιμενικοί, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και απόστρατοι των σωμάτων ασφαλείας από όλη την Ελλάδα.

«Βγείτε να δείτε πού μας οδηγείτε – Είμαστε κι εμείς λαός φτάνει πια ο εμπαιγμός- Δεν θέλουμε πολλά, το μόνο που ζητάμε: αξιοπρέπεια», ήταν τα κύρια συνθήματα που φώναξαν οι διαδηλωτές κατά τη διάρκεια της πορείας αλλά και όταν έφτασαν έξω από το ΥΜΑΘ.

Η πορεία, σύμφωνα με το thestival.gr, ξεκίνησε από την πλατεία του Λευκού Πύργου και μέσω των οδών Νικολάου Γερμανού, Τσιμισκή, Βενιζέλου, κατέληξε έξω από το κτήριο του Διοικητηρίου.

Μεταξύ άλλων οι ένστολοι ζητούν αυξήσεις σε μισθούς, «ως μια γενναία αναγνώριση των κόπων και προσπαθειών τους» σύγχρονο εξοπλισμό με την αγορά τεχνικών μέσων, θεσμική θωράκιση για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πορεία ενστόλων στη ΔΕΘ
Πορεία ενστόλων στη ΔΕΘ / ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
Διαμαρτυρία των ενσόλων ενόψει ΔΕΘ
Διαμαρτυρία των ενστόλων ενόψει ΔΕΘ / thestival.gr

Οι γονείς του Γιώργου Λυγγερίδη

Η πορεία ξεκίνησε από την πλατεία Λευκού Πύργου, όπου οι ένστολοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση με ομιλίες εκπροσώπων των εργαζομένων.

Το «παρών» έδωσαν και οι γονείς του Γιώργου Λυγγερίδη, του αστυνομικού που έχασε τη ζωή του μετά δέχθηκε δολοφονική επίθεση με ναυτική φωτοβολίδα κατά τη διάρκεια επεισοδίων έξω από το κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» στου Ρέντη.

«Δεν είμαι ένστολος. Είμαι ένας χαροκαμένος πατέρας από ένστολο. Είμαι υπερήφανος που φόρεσε το εθνόσημο», ανέφερε μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό του ο πατέρας του Γιώργου Λυγγεριδη εκφράζοντας τη στήριξή του στην κινητοποίηση των ένστολων και τα αιτήματά τους.

«Κύριε πρωθυπουργέ, κύριοι υπουργοί, σκύψτε τα κεφάλια σας πάνω από αυτά τα παιδιά. Δεν είναι αναλώσιμοι. Δίνουν μάχη για να κοιμούνται κάποιοι ασφαλείς», ανέφερε συγκινημένη η μητέρα του.

Οι γονείς του αδικοχαμένου αστυνομικού, Γιώργου Λυγγερίδη
Οι γονείς του αδικοχαμένου αστυνομικού, Γιώργου Λυγγερίδη / ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, εκπρόσωποι των Ενώσεων από κάθε σώμα ασφαλείας αναφέρθηκαν στα αιτήματά που έχει η κάθε Υπηρεσία και εξαπέλυσαν βέλη κατά της κυβέρνησης τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «θυμάται τα σώματα ασφαλείας όταν οι συνθήκες το επιτάσσουν».

Στη συγκέντρωση των ενστόλων στον Λευκό Πύργο βρέθηκε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία συνομίλησε με στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας. Σε δήλωσή της, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους εποχικούς πυροσβέστες τονίζοντας την ανάγκη να αποτελέσουν μόνιμο προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και να μην απασχολούνται μόνο για διάστημα οκτώ μηνών.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου / ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Μάλιστα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας φώναξε μαζί με εποχικούς πυροσβέστες το σύνθημα «ήρθε η ώρα να βγάλουμε τα μπεζ οι πυρκαγιές δεν είναι εποχικές», με το οποίοι οι ίδιοι διατρανώνουν το αίτημά τους να γίνουν μόνιμα στελέχη της Πυροσβεστικής.

Από την πλευρά ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών (ΠΑΣΣΥΠ), Θανάσης Ψαρόπουλος τόνισε την ανάγκη να γίνουν προσλήψεις σε όλα τα σώματα ασφαλείας ενώ αναφερόμενος στην Πυροσβεστική υπογράμμισε πως οι 18.000 πυροσβέστες- σύμφωνα με την κυβέρνηση- δεν επαρκούν ενώ διεμήνυσε πως σε λίγο καιρό θα αποδειχθεί πως οι οκτώ μήνες απασχόλησης των εποχικών πυροσβεστών δεν είναι αρκετοί λόγω των αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών.

