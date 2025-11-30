Θεσσαλονίκη: Νεκρός 35χρονος μετά από σφοδρή σύγκρουση ταξί με μηχανή

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στη Θεσσαλονίκη με έναν οδηγό μηχανής να χάνει τη ζωή του, καθώς παρασύρθηκε από ταξί.

Το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη έγινε στις 2.15 τα ξημερώματα όταν ταξί που οδηγούσε 39χρονος, συγκρούστηκε με μηχανή που είχε αναβάτη έναν 35χρονο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Καραμανλή με Πατριάρχου Γρηγορίου, όταν σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο οδηγός ταξί παραβίασε το κόκκινο φανάρι και χτύπησε τον 35χρονο μοτοσικλετιστή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο οδηγός ταξί ήταν αρνητικός σε αλκοτέστ που υποβλήθηκε ωστόσο λόγω της παραβίασης του ερυθρού σηματοδότη, συνελήφθη από τις Αρχές.