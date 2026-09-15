Χαλκιδική: Εξαφάνιση 59χρονης από τον Πολύγυρο – «Άφησε το τηλέφωνο σπίτι και έφυγε με το αυτοκίνητο, ανησυχούμε», λέει η κόρη της

Ώρες αγωνίας ζει η οικογένεια 59χρονης γυναίκας που εξαφανίστηκε από τον Πολύγυρο Χαλκιδικής το Σάββατο 12/09/2026, με την ανήσυχη κόρη της να μιλάει στο newsit.gr και να δίνει πληροφορίες για τη μητέρα της.

H 59χρονη Αναστασία Γιαγκοπούλου που εργάζεται ως εκπαιδευτικός, εξαφανίστηκε από το σπίτι της στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, όπου διέμενε μόνη της. Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα έφυγε από το σπίτι της το μεσημέρι του Σαββάτου γύρω στις 14:00 με το αυτοκίνητο της και από τότε δεν έχει δώσει σημείο ζωής.

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Η κόρη της μιλώντας στο newsit.gr τονίζει: «Την μητέρα μου τελευταία φορά την είδαν στον Πολύγυρο το μεσημέρι του Σαββάτου με το αυτοκίνητο της. Απο όσο γνωρίζουμε φεύγοντας σταμάτησε σε ένα βενζινάδικο, έβαλε λίγη βενζίνη, όμως δεν πρέπει να έχει χρήματα μαζί της. Δεν έγιναν κινήσεις στον τραπεζικό της λογαριασμό.

Το κινητό της τηλέφωνο το άφησε στο σπίτι, πήρε μόνο την ταυτότητα της μαζί και έφυγε με το αυτοκίνητο. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση αν είπε κάτι σε κάποιον πριν φύγει. Ανησυχούμε και ελπίζω να έχουμε νέα σύντομα. Αν κάποιος μπορεί να την είδε να επικοινωνήσει με τις Αρχές. Οδηγεί ενα μαύρο MERCEDES A150».

Η 59χρονη έχει μακριά μαλλιά χρώματος ανοικτό κόκκινο με ξανθές ανταύγειες. Φοράει γυαλιά οράσεως με κοκάλινο σκελετό χρώματος καφέ ταρταρούγα.

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Ο πρόεδρος της Γραμμής Ζωής – Silver Alert κ. Γεράσιμος Κουρούκλης υπογραμμίζει στο newsit.gr: «Η Γραμμή Ζωής ειδοποιήθηκε για την εξαφάνιση της γυναίκας τη Δευτέρα 14/09. Εξαφανίστηκε το Σάββατο 12/09 προς άγνωστη κατεύθυνση. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τι φορούσε, καθώς ζει μόνη της.

Οδηγεί το αυτοκίνητο της, κάνουμε έκκληση και στην Τροχαία προκειμένου να είναι σε εγρήγορση μήπως εντοπιστεί με το όχημα της. Είναι ήδη ενεργοί οι εθελοντές της Γραμμής Ζωής, είναι ενεργή και η εθελοντική ομάδα του ΟΦΚΑΘ. Κάνουμε έκκληση και σε όλο τον κόσμο να μας ενημερώσει αν κάποιος είδε κάτι και είμαστε σε αναζήτηση προκειμένου να δούμε που μπορεί να έχει φτάσει».