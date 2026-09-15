Ελλάδα

Τροχαίο στο Ναύπλιο: Σε άμορφη μάζα σιδηρικών μετατράπηκαν δύο αυτοκίνητα μετά από σύγκρουση – Τρεις τραυματίες

Ο οδηγός του ενός αυτοκινήτου φαίνεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος λόγω ολισθηρότητας, με αποτέλεσμα αυτό να συγκρουστεί με άλλο διερχόμενο
ναυπλιο τροχαιο
Το σημείο του τροχαίου στο Ναύπλιο / Φωτο argolikeseidhseis
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Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου στον επαρχιακό δρόμο Ναυπλίου – Λυγουριού, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες δυο οχήματα συγκρουστήκαν πλαγιομετωπικά, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς.

Στο σημείο του τροχαίου στο Ναύπλιο υπήρξε άμεση κινητοποίηση των αρχών, καθώς έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για να βοηθήσουν τους τραυματίες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του argolikeseidhseis.gr, ο οδηγός του ενός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματος λόγω ολισθηρότητας, με αποτέλεσμα αυτό να συγκρουστεί με άλλο διερχόμενο.

Οι άνδρες της Πυροσβεστικής επιχείρησαν στο σημείο για τον απεγκλωβισμό τριών τραυματιών ενώ τα πληρώματα του ΕΚΑΒ παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και μετέφεραν τους τραυματίες στο πλησιέστερο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

ναυπλιο τροχαιο
Φωτο argolikeseidhseis
Φωτο argolikeseidhseis
Φωτο argolikeseidhseis
Φωτο argolikeseidhseis
Φωτο argolikeseidhseis
Φωτο argolikeseidhseis
Φωτο argolikeseidhseis

Η Αστυνομία ανέλαβε τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στο τμήμα του οδικού δικτύου, καθώς και τη διενέργεια προανάκρισης για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το συμβάν

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