Ανατροπή σκάφους στην Κυλλήνη: Αγωνία για τον χειριστή που αγνοείται

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί (15.09.2026) στην Κυλλήνη, μετά από ανατροπή σκάφους.

Η ανατροπή του ταχύπλοου σκάφους έγινε γύρω στις 07:00 το πρωί, σε θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κυλλήνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός του επέβαινε μόνο ο χειριστής του ο οποίος και αναζητείται.

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Σήμα κινδύνου φαίνεται πως εξέπεμψε σκάφος που έπλεε δίπλα από το ταχύπλοο.

Παρά τις έρευνες, ο χειριστής δεν έχει εντοπιστεί ακόμη.

Στην περιοχή πραγματοποιούνται έρευνες υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τη συμμετοχή δύο πλωτών σκαφών του Λιμενικού και ενός ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι άνεμοι πνέουν έως 3 μποφόρ.